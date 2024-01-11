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Kurumsal, ciddi, GİF'li, hareketli, tövbe dualı Whatsapp, Twitter, Facebook kandil mesajları indir! 💌REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN mesajları!

Müslüman aleminin kutsal günlerinden biri olan Regaip Kandili, manevi atmosferiyle bir kez daha yürekleri aydınlatıyor. Bu özel gecede, milyonlarca müslüman, dualarını eda etmek, günahlarından arınmak ve sevdikleriyle birlikte huzur dolu anlar yaşamak için bir araya geliyor. Bu anlamlı günde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte resimli, en güzel, en anlamlı mesajlar ve sözler...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 06:59 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Kurumsal, ciddi, GİF’li, hareketli, tövbe dualı Whatsapp, Twitter, Facebook kandil mesajları indir! 💌REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN mesajları!

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir. İslam takvimine göre önemli bir yere sahip olan bu gecede, müslümanlar, geçmiş günahlarından temizlenme ve geleceğe umutla bakma fırsatı buluyor. Regaip Kandili, rahmet ve mağfiretin bolca tecelli ettiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. İşte bu önemli günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz kandil mesajları ve sözleri...

REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI 2024

Regaip Kandili, kalplerin temizlendiği, duaların kabul olduğu müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gecede, içtenlikle yapılan dualarımızın, gönüllerimizi aydınlatmasını diler, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlarız.

Regaip Kandili'nin nuruyla aydınlanan bu gecede, dualarımızın kanatlarıyla semaya yükselmesini diler, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir kandil geçirmenizi temenni ederiz. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!

Regaip Kandili'nde, sevgi dolu dualarla yüreklerimizi Rabbimize açıyor, birlik ve beraberlik içinde olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gecede tüm İslam aleminin duaları kabul, gönülleri nur, evleri huzur dolu olsun. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!

Regaip Kandili'nin manevi güzellikleriyle dolu bu özel gecesinde, dualarımızın Rabbimizin katına ulaşmasını temenni eder, tüm müslüman kardeşlerimizin kandilini en içten dileklerimizle kutlarız. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!

Sevgi ve rahmetle dolu bir Regaip Kandili geçirmeniz dileğiyle!

Regaip Kandili, sevgi, huzur ve bereketin coştuğu bir gecedir. Dualarınızın Yüce Allah'a ulaşması, hayırlara vesile olması dileğiyle, Regaip Kandili'niz mübarek olsun!

"Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bu özel gecede, dualarımızın kabul olması, sevdiklerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamamız dileğiyle, Regaip Kandili'niz kutlu olsun!

DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

Regaip Kandili, kalplerimizin birbirine yaklaştığı, dualarımızın kabul olduğu müstesna bir gecedir. Bu kutsal geceyi en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu anlar geçirmenizi temenni ederim.

Ey Rabbimiz! Bizlere, kalplerimizi arındıracak, günahlarımızı affettirecek ve sevgi dolu dualarımızı kabul edecek bir Regaip Kandili nasip eyle. Dualarımızı kabul buyur, bizi affet. Regaip Kandilimiz mübarek olsun!

Yüce Rabbimiz! Kullarına rahmet kapılarını açtığın, duaları kabul buyurduğun bu mübarek gecede, bizleri de affet ve bize güç ver ki, sevgi ve iyilikle dolu bir hayat yaşayabilelim. Regaip Kandili'miz mübarek olsun.

Ey sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz! Dualarımızı, gözyaşlarımızı, samimi içtenliklerimizi kabul et. Bizlere hidayet, sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle. Regaip Kandili'nin bereketi üzerimize olsun.

Yüce Allah'ım! Bu kutsal gecede yüreklerimizi sevgiyle doldur, dualarımızı kabul et. Kandilimizi, günahlarımızdan arınma ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı olarak değerlendirme imkanı ver bize. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!

Rabbim! Bu mübarek gecede, bizlere affını, rahmetini ve mağfiretini bahşet. Dualarımızı kabul et, bizi doğru yoldan ayırma. Kalplerimizi birleştir, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir yaşam nasip eyle. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!

Allah'ım! Bizleri affet, rahmetinle kuşat. Dualarımızı ve gönlümüzden geçenleri sana arz ediyoruz. Regaip Kandili, bize huzur ve manevi bir diriliş getirsin. Tüm müslüman kardeşlerimizin kandili mübarek olsun.

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ SÖZLERİ

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