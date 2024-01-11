Kurumsal, ciddi, GİF’li, hareketli, tövbe dualı Whatsapp, Twitter, Facebook kandil mesajları indir! 💌REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN mesajları!

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir. İslam takvimine göre önemli bir yere sahip olan bu gecede, müslümanlar, geçmiş günahlarından temizlenme ve geleceğe umutla bakma fırsatı buluyor. Regaip Kandili, rahmet ve mağfiretin bolca tecelli ettiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. İşte bu önemli günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz kandil mesajları ve sözleri...
REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI 2024
Regaip Kandili, kalplerin temizlendiği, duaların kabul olduğu müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gecede, içtenlikle yapılan dualarımızın, gönüllerimizi aydınlatmasını diler, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlarız.
Regaip Kandili'nin nuruyla aydınlanan bu gecede, dualarımızın kanatlarıyla semaya yükselmesini diler, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir kandil geçirmenizi temenni ederiz. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!
Regaip Kandili'nde, sevgi dolu dualarla yüreklerimizi Rabbimize açıyor, birlik ve beraberlik içinde olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gecede tüm İslam aleminin duaları kabul, gönülleri nur, evleri huzur dolu olsun. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!
Regaip Kandili'nin manevi güzellikleriyle dolu bu özel gecesinde, dualarımızın Rabbimizin katına ulaşmasını temenni eder, tüm müslüman kardeşlerimizin kandilini en içten dileklerimizle kutlarız. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!
Sevgi ve rahmetle dolu bir Regaip Kandili geçirmeniz dileğiyle!
Regaip Kandili, sevgi, huzur ve bereketin coştuğu bir gecedir. Dualarınızın Yüce Allah'a ulaşması, hayırlara vesile olması dileğiyle, Regaip Kandili'niz mübarek olsun!