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Regaip Kandili'nde regliyken ne yapılır, namaz kılınır mı, Kuran okunur mu?

Regaip Kandili, İslam dünyasında özel bir öneme sahip olan mübarek günlerden biridir. Ancak bu kutsal günlerde ibadetlerin birçoğu, sağlık durumu gibi özel durumlarla etkilenebilir. Regaip Kandili'nde regl olan müminler, ibadetlerini bu özel duruma uygun şekilde yerine getirebilirler. Peki Regaip Kandili'nde regliyken ne yapılır, namaz kılınır mı, kuran okunur mu, hangi dualar okunur? İşte Regaip Kandili'nde regl iken okunacak dualar, zikirler, ibadetler...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 19:40 Güncelleme 11 Ocak 2024, 19:40
Regaip Kandili’nde regliyken ne yapılır, namaz kılınır mı, Kuran okunur mu?

Regaip Kandili'nde regl iken okunacak dualar, zikirler, ibadetler sıkça araştırılmaya başlandı. Regl dönemindeki kadınlar için bu mübarek geceyi nasıl değerlendirecekleri konusu merak ediliyor. Regaip Kandili'nde regliyken ne yapılır, namaz kılınır mı, Kuran okunur mu? İşte konuya ilişkin bilgiler...

REGAİP KANDİLİ'NDE REGL İKEN NE YAPILIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından ''Kadınların âdet veya lohusalık hâllerinde yapamayacakları şeyler nelerdir?'' sorusuna şöyle yanıt verildi;

Âdet veya lohusalık hâlindeki kadınlar için bazı özel hükümler vardır. Bu dönemlerinde bulunan kadınlar;

a) Cinsel ilişkide bulunamazlar. Bu konuda Kur'ân-ı Kerîm'de "Sana kadınların âdet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki: O sıkıntılı bir hâldir. Bu sebeple âdet günlerinde kadınlardan ayrı durun, temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın…" (el-Bakara, 2/222) buyrulmaktadır. Dolayısıyla kadınlar âdet ve lohusalık hâllerinde cinsel ilişkide bulunamayacağı gibi bu dönemlerindeki kadınla cinsel ilişki kurmak da haramdır.

b) Namaz kılamaz ve oruç tutamazlar. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), bu durumdaki kadınların oruç tutmayacaklarını ve namaz kılmayacaklarını bildirmiştir (Buhârî, Hayız, 6 [304]). Âdet ve lohusalık hâlindeki kadınların, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde namaz kılmadıkları ve oruç tutmadıkları konusunda sahabenin ittifakı vardır. Bu konuda müctehidler de görüş birliği içindedir. Bu hâllerde kılınmayan namazlar daha sonra kaza edilmez, tutulmayan Ramazan oruçları ise kaza edilir.

Hz. Âişe, âdet hâlinde kılınamayan namazların kaza edilip edilemeyeceğini soran bir kadına "Resûlullah zamanında âdet döneminden sonra bize oruçları kaza etmemiz emredilir, namazları kaza etmemiz ise emredilmezdi." (Müslim, Hayız, 67-69 [335]; bkz. Buhârî, Hayız, 20 [321]) cevabını vermiştir.

c) Kâbe'yi tavaf edemezler. Hz. Peygamber (s.a.s.), âdet hâli sebebi ile hac yapamayacağından endişe ederek ağlayan Hz. Âişe'ye "Kâbe'yi tavaf etmek dışında, haccedenlerin yaptığı her şeyi yap." (Buhârî, Hayız, 1 [294]) buyurmuştur.

d) Gerekmedikçe cami ve mescitlere giremezler (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/13; Mevvâk, et-Tâc, 1/552; Şirbînî, Muğni'l-muhtac, 1/279).

e) Âdet ve lohusalık hâlindeki kadınların Kur'ân-ı Kerîm'e dokunmaları ve onu okumaları konusunda ise İslâm bilginleri farklı görüşler ortaya koymuşlardır.

Kadınlar âdetli veya lohusa iken dua edebilirler mi?

Kadınlar âdet veya lohusalık hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerîmeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salavât-ı şerîfe getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler (bkz. İbn Nüceym, el-Bahr, 1/209-211; Aliyyü'l-kârî, Fethu bâbi'l-'inâye, 1/143-144; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 1/292-293; Şirbînî, Muğni'l-muhtac, 1/290).

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