AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
DEPREM YERİN 7 KM DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
SON DEPREMLER ŞÖYLE...
10-01-2024 22:38:43 36.1811 35.925 7 MW 4.2 Samandağ (Hatay) 615800
10-01-2024 22:28:35 36.1492 35.8622 12.3 ML 1.8 Akdeniz - [07.32 km] Samandağ (Hatay) 615798
10-01-2024 22:18:49 38.5906 30.1981 7.02 ML 1.3 Sandıklı (Afyonkarahisar) 615799
10-01-2024 22:14:38 38.1092 37.8539 7 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 615795
10-01-2024 22:12:56 38.1322 28.8086 10.83 ML 1.3 Buldan (Denizli) 615797
10-01-2024 22:11:00 35.8342 35.6522 6.51 ML 2.0 Akdeniz 615796
10-01-2024 21:58:38 38.285 38.8403 7 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 615794
10-01-2024 21:56:12 37.9433 38.2289 8.63 ML 1.8 Merkez (Adıyaman) 615792
10-01-2024 21:52:19 38.8236 38.685 6.86 ML 1.3 Keban (Elazığ) 615793
10-01-2024 21:43:59 38.1728 38.755 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 615790
10-01-2024 21:43:34 38.6675 44.2161 7.24 ML 2.3 Saray (Van) 615791