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AFAD açıkladı! Hatay'da korkutan deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada saat 22.38'de meydana gelen depremin merkez üssünün Samandağ ilçesi olduğu belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 22:46 Güncelleme 10 Ocak 2024, 22:56
AFAD açıkladı! Hatay’da korkutan deprem

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

DEPREM YERİN 7 KM DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER ŞÖYLE...

10-01-2024 22:38:43 36.1811 35.925 7 MW 4.2 Samandağ (Hatay) 615800
10-01-2024 22:28:35 36.1492 35.8622 12.3 ML 1.8 Akdeniz - [07.32 km] Samandağ (Hatay) 615798
10-01-2024 22:18:49 38.5906 30.1981 7.02 ML 1.3 Sandıklı (Afyonkarahisar) 615799
10-01-2024 22:14:38 38.1092 37.8539 7 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 615795
10-01-2024 22:12:56 38.1322 28.8086 10.83 ML 1.3 Buldan (Denizli) 615797
10-01-2024 22:11:00 35.8342 35.6522 6.51 ML 2.0 Akdeniz 615796
10-01-2024 21:58:38 38.285 38.8403 7 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 615794
10-01-2024 21:56:12 37.9433 38.2289 8.63 ML 1.8 Merkez (Adıyaman) 615792
10-01-2024 21:52:19 38.8236 38.685 6.86 ML 1.3 Keban (Elazığ) 615793
10-01-2024 21:43:59 38.1728 38.755 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 615790
10-01-2024 21:43:34 38.6675 44.2161 7.24 ML 2.3 Saray (Van) 615791

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