PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Alanya’da 83 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 83 yaşındaki adam evinin salonunda ölü bulundu. Ekipler yaptıkları kontrolde Namal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 23:20 Güncelleme 10 Ocak 2024, 23:20

Olay Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. 83 yaşındaki Veli Namal ailesi tarafından evinin salonunda hareketsiz olarak bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Namal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA