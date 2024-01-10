Alanya’da 83 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay Çamlıca Mahallesi 'nde meydana geldi. 83 yaşındaki Veli Namal ailesi tarafından evinin salonunda hareketsiz olarak bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Namal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.