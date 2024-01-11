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Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?

Müslümanlar için kutsal günlerden biri olan Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek. Üç ayların başlangıcıyla birlikte manevi bir yolculuğa adım atan Müslümanlar için önemli bir an geldi. Receb ayının ilk manevi günü olarak kabul edilen Regaip Kandili, Bu gecede müslümanlar, ibadetlerini artırarak dua ederler ve nafile namazlar kılarlar. Bu önemli gecede namaz kılmak isteyenler ''Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? 11 Ocak 2024 Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Regaip Kandili namazına ilişkin bilgiler...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 22:33 Güncelleme 11 Ocak 2024, 22:33
Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?

Regaip Kandili, İslam inancında müstesna bir yere sahip olan ve manevi anlamda büyük bir değer taşıyan özel gecelerden biridir. 11 Ocak 2024'te idrak edilecek olan bu mübarek gecede, müminlerin gecelerini ibadet ve dua ile geçirmeleri önerilmektedir. Bu kutsal gecede, evde namaz kılmak ve dua etmek, müminler için önerilen ibadet şekilleri arasında yer alır. Peki 11 Ocak 2024 Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?

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💌Regaip Kandili mübarek olsun mesajları: Kurumsal, ciddi, GİF'li, hareketli, tövbe dualı...
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Regaip Kandili'nde regliyken ne yapılır, namaz kılınır mı, Kuran okunur mu?
Regaip Kandili 2-4-12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER! Regaip Kandilinde kılınacak namazlar...Regaip Kandili 2-4-12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER! Regaip Kandilinde kılınacak namazlar...
Regaip Kandili 2-4-12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER! Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar...

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR 2024?

Üç ayların başlangıcıyla birlikte manevi bir yolculuğa adım atan Müslümanlar için önemli bir an geldi. Receb ayının ilk manevi günü olarak kabul edilen Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gecede müslümanlar, ibadetlerini artırarak dua ederler ve nafile namazlar kılarlar.

Regaip Kandili için özel namaz ve vakit yoktur. Fakat akşam veya yatsı namazının ardından kılınabilir. Ayrıca gecenin ilerleyen saatinde de kılınabilir.

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bilgiye göre;

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

REGAİP KANDİLİ'NDE EVDE NAMAZ KILINIR MI?

Regaip Kandili'nde evde namaz kılınabilir. Nafile namazlar, genel olarak cami, mescit veya evde kılınabilir. Regaip Kandili namazı da bu kapsamda evde kılınabilen nafile namazlardan biridir.

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ...

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)

ÜÇ AYLAR DUASI

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır."Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

Regaib Kandili yurdun dört bir yanında dualarla idrak edildi! Eller Filistin için semaya açıldı

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul ve yurdun dört bir yanında camilerde idrak edildi. Kandil programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camilere akın eden vatandaşlar ellerini semaya Filistin halkı için açtı. Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde idrak edildi. Taksim Camii, Fatih Camii ve Pendik'te bulunan Bademlik Gülbeden Hatun Camii'nde düzenlenen kandil programlarında, namaz öncesinde camii imamı tarafından vaaz verildi. Cemaat hep bir ağızdan salavatlar getirdi.

Vakti gelince ise yatsı namazı kılındı. Pendik'te camiye gelen cemaat, üç ayların gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Fatih Camii'nde, namazın ardından camiden çıkan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından lokum ikram edildi.

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