Beylikdüzü’nde çukura giren aracın hava yastığı patladı! O anlar kamerada

YOL 2-3 AYDIR HİÇ DÜZELMEDİ Yolun 2-3 aydır hiç düzelmediğini dile getiren Yıldız, "Daha önce de burayı yaptılar. Kepçeyle dibine indiler, kapattılar. Yine çöktü, değişen bir şey olmadı." dedi.

Ramazan Çelik ise yolun su akıntısı nedeniyle sürekli çöktüğünü, bu nedenle birkaç kere ekipleri aradıklarını kaydetti.

Ekiplerin geçici önlemler aldığına dikkati çeken Çelik, "Tam asfalt dökülmedi. Bildirmemize rağmen yapılmadığı için motorlar, araçlar hep çukura giriyor, zarar görüyor. Birinin başına bir şey gelmeden bunu bir an önce çözsünler." diye konuştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin çukura girdikten sonra hava yastığının açılması yer aldı.