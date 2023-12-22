Seçil Erzan fonunda yeni gelişme | Annesinin doktorunu da dolandırmış! Dosyaya iki yeni kişi daha eklendi! Olayı Emre Belözoğlu patlatmış...

OLAYI BEN PATLATTIM

Belözoğlu Erzan'la sadece bir kez görüştüğünü söyledi. İkinci imzasında bankaya gidip bunun gerçekliğini sorguladığını söyledi. Bilinenin aksine Seçil Erzan skandalını kendisinin ortaya çıkardığını söyledi. Belözoğlu "Şimdi herkes Seçil Erzan dosyasını ben patlattım diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisi ve müfettişleri ben çağırdım, olayı ben çıkardım ortaya" dedi.

MAĞDUR SAYISI 21'E YÜKSELECEK

Öte yandan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Seçil Erzan ve para dolu çantaları taşıdığı iddia edilen Ali Yörük'ün tutuklu diğer 5 sanığın tutuksuz yargılandığı davaya ilişkin ek bir iddianame daha hazırlandı. Ana dava dosyasıyla birleştirilmesi için hazırlanan iddianamede Seçil Erzan'ın annesinin kalp doktoru Deniz Güzel ile Erzan'ın bankanın Florya'daki şubesinde müdür iken hesaplarını yönettiği Nuray Şengüller de müşteki olarak yer aldı. İddianame kabul edilirse Seçil Erzan'ın dolandırıcılık suçundan yüzlerce yıl yargılandığı dava dosyasında mağdur sayısı 21'e yükselecek ve istenen ceza oranı artacak.





"GEREKİRSE BEN SANA PARA VERİRİM"

Nuray Şengüller şikayet dilekçesinde Eczacı olan hasta eşinin tedavisi için sık sık para çekmeye bankanın Florya şubesinde gittiğini anlattı. Seçil Erzan'ın o dönem şube müdürü olması nedeniyle tanıştıklarını ileri sürdü ve şunları söyledi: "Seçil bana Nuray abla çok hastane masrafın oluyor, paran hesabında eriyor, gel paranı Denizbank'ın özel ve gizli fonuna yatıralım, bu fona sadece özel müşteriler giriyor, giriş için 100-150 milyon TL gerekli ancak ben müdür olduğum için seni bu fona sokmaya çalışacağım. Ben de kendisine devamlı hastane masraflarım olduğunu, paraya sıkıştığımı, para çekmem gerekeceğini söyledim. O da bana 'Stopaj ayarlamalarını yapacağım gerekirse kendim sana para veririm' dedi. Seçil Erzan'ın teklifini kabul ettim. Şubede bulunan 5 milyon paramı çektim ve evimde sakladığım 56 bin 600 dolar paramı da yanıma aldım. Banka şubesinde kendisine verdim." "5 MİLYON TL'Yİ ELDEN VERDİM"

Eşinin ailesinden miras kalan Gedikpaşa'daki iş hanının satılma sürecinden Seçil Erzan'ın bilgisi olduğunu söyleyen Nuray Şengüller, "Seçil bana 'O iş hanını satmadınız mı, hemen satın, fonda açık var, fon yeniden düzenleniyor, satıp parayı fona yatırın, daha yüksek kar edersiniz, bütün paranı alırsın" şeklinde inandırıcı söylemlerde bulundu. Bize düşen 5 milyon TL'yi Levent şubesine giderek Erzan'a elden teslim ettim" dedi.

'FONDA AÇIK VAR' DİYEREK TEKRAR KANDIRDI

Parasının akıbetini sürekli sorduğunu ve ödeme istediğini söyleyen Şengüller, memleketi Samsun'da olduğu süreçte kardeşi Hacer Erginsoy'un hesabına Seçil Erzan'ın "Tan" soyisimli bir hesaptan 165 bin dolar para gönderdiğini anlatarak, "İstanbul'a geldikten sonra Seçil Erzan bana elden 147 bin 600 dolar parayı elden Denizbank Levent Şubesi içerisinde verdi. Bu şekilde Seçil Erzan tarafından bana 312 bin 600 dolar para verilmiş oldu. Bir süre sonra Seçil Erzan yine benimle iletişime geçti. Bana 400 bin dolarımın olup olmadığını sordu. Fonun tekrar açıldığını, tekrar para toplanacağını söyledi. Ben de o kadar olmadığını sadece 312 bin 600 dolar param olduğunu söyledim" dedi. Daha sonra elindeki 312 bin 600 dolar parayı tekrar kendi evinde Seçil Erzan'a verdiğini söyledi. Toplam 10 milyon TL ve 56 bin 600 dolar para kaybının olduğunu iddia eden Nuray Şengüller şikayetçi olduğunu belirtti.