Askerlikten muaf tutulan hastalıkların listesi nedir? Askerlikten muaf olma şartları nelerdir? Çürük raporu kimlere verilir?

👉Askerlikten Muaf Olan Tekrar Askere Gidebilir Mi?
Askerlikten muaf tutulmuş kişilerin bir kez çürük raporu almalarından sonra yeniden askere gitme durumları söz konusu değildir. Ancak kişiler eğer iyileşebilecek bir hastalığa sahiplerse, sağlık raporu veren doktorlar bu durumu göz önünde bulundurur. Ancak rapor alınmasından sonra yeniden askere gitme durumu mümkün değildir.
👉Askerlikten Muaf Olma Süreci Nasıl İşler?
Askerlik yapmaktan muaf olmak isteyen kişiler, öncelikle muafiyet için belirlenmiş olan bazı şartlara uyum sağlamak durumundadırlar. Eğer muafiyet şartlarına uyum sağlanıyor ve bu şartların sağlandığı resmi olarak belgelenebiliyorsa belgenin askerlik şubelerine teslim edilmesi ile süreç sonlanır. Ancak eğer kişiler eğitim durumları ya da kilo şartı sebebi ile muaf olmak istiyorlarsa, ilgili sağlık raporu kendilerine hemen verilmez. Belirli bir süre sonra yeniden sağlık kontrolüne girilmesi gereklidir.
👉Çürük Raporu Kimlere Verilir?
Çürük raporu alabilecek kişiler, aile hekimlerine muayene için gitmelerinden sonra askerliğe bedensel ya da ruhsal olarak bazı hastalıklara sahip kişilerdir. Askerlikten muaf olmak isteyen kişiler, bedensel hastalıklardan dolayı muaf tutulacaklarsa doktor raporu ile bu gerçekleşebilir. Ancak ruhsal hastalığa sahip olan kişilerin eğer resmi olarak raporları yoksa, ruhsal sorunlarını kanıtlamaları için farklı doktorların da muayenesinden geçmek zorundadırlar. Eğer psikiyatri doktorları da kendilerine askerlik yapamaz ibaresi bulunan raporunu verirlerse kişiler askerlikten muaf olabilirler.