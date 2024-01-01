BUGÜN NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ! 1 Ocak 2024 noterler açık mı, kapalı mı? 2024 resmi tatiller takvimi...

1 Ocak 2024 Pazartesi günü noterlerin açık olup olmadığı, çalışma saatleri ve nöbetçi noter durumu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...
1 Ocak 2024 Pazartesi günü noterlerin açık olup olmadığı, çalışma saatleri ve nöbetçi noter durumu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...
1 OCAK NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle noterler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Noterler, 2 Ocak Salı günü çalışmaya başlayacak.
NOTER ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre yeni yılda noter kağıtları 87 liraya, beyanname 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet ise 174 liraya yükselecek.
2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor. Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'ye kadar hizmet veriyorlar. Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba