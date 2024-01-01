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BUGÜN NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ! 1 Ocak 2024 noterler açık mı, kapalı mı? 2024 resmi tatiller takvimi...

Yeni yılın coşkusu içerisinde bulunan vatandaşlar, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü noterlerin çalışma durumu hakkında bilgi arayışına girdi. Özellikle ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, noterlerin durumunu merak ediyor. İşte, 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı ve detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:41 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:42
BUGÜN NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ! 1 Ocak 2024 noterler açık mı, kapalı mı? 2024 resmi tatiller takvimi...

1 Ocak 2024 Pazartesi günü noterlerin açık olup olmadığı, çalışma saatleri ve nöbetçi noter durumu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

1 OCAK NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle noterler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Noterler, 2 Ocak Salı günü çalışmaya başlayacak.

NOTER ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre yeni yılda noter kağıtları 87 liraya, beyanname 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet ise 174 liraya yükselecek.

2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor. Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'ye kadar hizmet veriyorlar. Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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