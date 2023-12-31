Denetim noktasında açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Yılbaşı için 7/24 güvenlik kuvvetlerimiz; Emniyet Teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik görevinin başında. Köprünün üzerinde, Emniyet Müdürlüğümüzün görev yapan birimlerini ziyarete geldik. Onların da yeni yıllarını tebrik etmek için geldik. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum.

İstanbul'da, özellikle yılbaşında yoğunluk daha da artıyor. Yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde, vatandaşlarımızın trafik, asayiş gibi konularda sıkıntı yaşamamaları için arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar. Şu an itibariyle aksayan bir yön yok. Allah kazasız belasız yeni yıla girmeyi ve 2024'te görev yapmayı nasip etsin." dedi.