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İstanbul Valisi Davut Gül'den köprüdeki denetim noktasına ziyaret! | Vali Gül: Bütün tedbirler alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Vali Gül, denetim noktasında durdurulan sürücülerin de yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti. Öte yandan denetim noktasında açıklamalarda bulunan Gül, "İstanbul'da, özellikle yılbaşında yoğunluk daha da artıyor. Yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde, vatandaşlarımızın trafik, asayiş gibi konularda sıkıntı yaşamamaları için arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar." dedi.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 22:14 Güncelleme 31 Aralık 2023, 22:50
İstanbul Valisi Davut Gül’den köprüdeki denetim noktasına ziyaret! | Vali Gül: Bütün tedbirler alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

Vali Gül'den köprüdeki denetim noktasına ziyaret!




Vali Gül'e, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.


VALİ GÜL, YOLCULARA TATLI İKRAMINDA BULUNDU
Denetim noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların yeni yılını kutlayan Vali Gül, tatlı ikramında da bulundu.

"ŞU AN İTİBARİYLE AKSAMA YOK"

Denetim noktasında açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Yılbaşı için 7/24 güvenlik kuvvetlerimiz; Emniyet Teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik görevinin başında. Köprünün üzerinde, Emniyet Müdürlüğümüzün görev yapan birimlerini ziyarete geldik. Onların da yeni yıllarını tebrik etmek için geldik. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum.

İstanbul'da, özellikle yılbaşında yoğunluk daha da artıyor. Yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde, vatandaşlarımızın trafik, asayiş gibi konularda sıkıntı yaşamamaları için arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar. Şu an itibariyle aksayan bir yön yok. Allah kazasız belasız yeni yıla girmeyi ve 2024'te görev yapmayı nasip etsin." dedi.

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