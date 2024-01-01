Hakkari’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika... AFAD'ın verilerine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 22.54'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM 9,46 DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
AFAD verilerine göre, deprem yerin 9.46 kilometre altında meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE;
01-01-2024 22:54:33 37.5247 44.0186 9.46 MW 3.9 Yüksekova (Hakkari) 614800
01-01-2024 22:39:07 39.5511 39.9681 9.05 ML 3.2 Pülümür (Tunceli) 614797
01-01-2024 22:25:27 39.2919 26.7006 5.4 ML 2.1 Ayvalık (Balıkesir) 614801
01-01-2024 22:17:23 38.0764 36.6806 7 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 614799
01-01-2024 22:08:41 39.2397 28.9403 9.21 ML 1.9 Simav (Kütahya) 614802
01-01-2024 22:07:25 39.8367 41.8422 22.75 ML 2.7 Köprüköy (Erzurum) 614796
01-01-2024 22:03:41 35.4572 28.5036 33.61 ML 2.7 Akdeniz - [116.95 km] Kaş (Antalya) 614795
01-01-2024 22:02:06 39.5589 39.955 7.04 ML 1.3 Pülümür (Tunceli) 614798
01-01-2024 21:48:35 38.1897 38.0714 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 614793
01-01-2024 21:36:43 38.9172 32.6744 13.71 ML 0.9 Cihanbeyli (Konya) 614794
01-01-2024 21:33:03 38.2578 37.7919 10.97 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 614792
01-01-2024 21:21:22 39.5608 39.9692 9.04 ML 2.0 Pülümür (Tunceli) 614788