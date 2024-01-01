400 milyon TL hangi ile, şehre çıktı? Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı?

2024 Milli Piyango çekilişi için geri sayım sona erdi. Çekilişin sona ermesiyle herkes büyük ikramiyenin kime çıktığını merakla araştırmaya başladı. Peki, Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL hangi ile, şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı? İşte detaylar...