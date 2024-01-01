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MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, UPS kargo 1 Ocak 2024 Pazartesi günü açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta kargo şirketleri çalışıyor mu?

Yeni yılın coşkusu ülke genelinde tüm hızıyla devam ederken, birçok kişi 1 Ocak'ta kargo şirketlerinin çalışma durumunu merak ediyor. 1 Ocak 2024 gününün resmi tatil olması sebebiy kargo bekleyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 kargolar açık mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte kargo çalışma saatleri..

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 10:50 Güncelleme 01 Ocak 2024, 10:50
MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, UPS kargo 1 Ocak 2024 Pazartesi günü açık mı, kapalı mı? 1 Ocak’ta kargo şirketleri çalışıyor mu?

Alışverişlerini tamamlamak ve sevdiklerine hediyeler göndermek isteyenler, kargo şirketlerinin çalışma durumu konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 1 ocak 2024 yılbaşı çalışma saatleri...

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kargo firmaları 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecek.

Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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