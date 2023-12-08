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Sosyal medyada yine müstehcenlik! Gizem Bağdaçiçek ahlaksız pozları yüzünden gözaltına alınmıştı! Serbest kalır kalmaz pornografik paylaşımlarını sürdürdü

Son dönemlerde özellikle sosyal medya platformlarında yaşanan ahlaksızlıklar, toplumun sinir uçlarına dokunmaya devam ediyor. Bu platformlardan birisi olan TikTok için geçtiğimiz günlerde TBMM harekete geçti. Ancak TikTok gibi tehlikeli platformlar varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu platformlar Türk aile yapısına karşı çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal Medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Onlyfans hesabında paylaştığı görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınmıştı. Bağdaçiçek ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak Bağdaçiçek, serbest bırakıldıktan sonra pornografik görüntüler paylaşmayı sürdürdü. Bu durum sosyal medya çukurunun geldiği içler acısı hali tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi…

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:27 Güncelleme 08 Aralık 2023, 14:00
Sosyal medyada yine müstehcenlik! Gizem Bağdaçiçek ahlaksız pozları yüzünden gözaltına alınmıştı! Serbest kalır kalmaz pornografik paylaşımlarını sürdürdü

Küreselleşen dünyamızda internet tabanlı ağlarda ortaya çıkan içerik ve içerik üreticisi çeşitliliği, internet dünyasının yalnızca eğlence ve haberleşme amacıyla kullanılmasının dışında yeni işlevlerin ortaya çıkmasına imkân tanıyor. Bu işlev çeşitliliği zaman zaman olumlu anlamda katkılar sunabilmekte ancak çoğu zaman ise olumsuz anlamda katkı sunuyor.

EKONOMİK GELİR İÇİN BEDENLERİNİ TEŞHİR EDİYORLAR
Özellikle sanal ağlar aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin bazılarında içerik üreticileri ulaştıkları kitleler sayesinde ekonomik gelirler elde edebiliyorlar. Bu ekonomik gelir ile beden teşhiri arasında ise güçlü bir ilişki yatıyor.

Sözde sosyal medya fenomenleri, mahremiyet algısını ihlal ederek; görüntülenme, izlenme, paylaşılma, beğenilme gibi faaliyetler sağmak amacıyla kişilerin bedenini teşhir etmesini normalleştirmeye katkı sunuyor. Bu durum ise vücudun metalaşmasını beraberinde getiriyor. Bu metalaşma ile beraber ise toplumun inanç, değer ve çeşitli örf ve adetleri özgürlük kıskacı altında erezyona uğruyor.

Toplumun erezyona uğramasına neden olan bu sosyal medya platformları Batı'da ise oldukça yaygın. Batılı devletlerin çıplaklığı popüler hale getimesiyle birlikte bu durum Türkiye'de de görülmeye başladı.

Çıplaklığı ve çıplaklığı pazarlayan kimi web siteleri ve uygulamalar son zamanlarda etkisini bir hayli artırdı. Bu uygulamalarda ücretsiz içerik yükleme, görüntüleme bölümleri, fotoğraf, video, ödeme ekranları, yüksek puanlı gönderiler, tartışma panoları gibi alanlar bulunmakta.

TikTokta yine müstehcenlik! Donsuz Kelly isimli kullanıcıdan rezalet görüntüler... Manevi değerler ayaklar altında!

ERİŞİME KAPATILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta 'Laz kızı' adlı kullanıcının vücudunu teşhir etmesi adeta toplumun sinir uçlarına dokunmuştu. Bu durumun benzeri yine aynı şekilde başka bir sözde sosyal medya fenomeni ile devamlılığını sürdürdü.

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TikTok'ta süre gelen bu ahlaksızlığa karşı TBMM'nin geçtiğimiz günlerde harekete geçtiği bilinmekte. Ancak TikTok platformunda yaşanan bu ahlaksızlığın çok daha ileri boyutu çeşitli platformlarda sürdürülmeye devam ediliyor.

Batı'da uzun yıllardır bilinen "OnlyFans" Türkiye'de de bir dönem virüs gibi yayıldı. +18 içeriklere yer vermesiyle bilinen OnlyFans'ın Türkiye'de engellenmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmıştı. Bu çalışmalar sonucunda OnlyFans, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Haziran 2023 tarihli ve 2023/3975 sayılı kararıyla erişime engellendi. Ancak bu platformda paylaşılan görüntüler yayılmaya devam ediyor.

Toplum değerlerini zayıflatan bu sitenin kamu ahlakı ve Türk aile yapısını derinden zedelediği açık bir gerçekti. Bu sitede yayınladığı müstehcen görüntüleri sebebiyle geçtiğimiz aylarda yargılanan ve sonrasında beraat eden fenomen Merve Taşkın, bu duruma en büyük örnek.

Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını açıklayarak, sürdürdüğü şaaşalı yaşamıyla genç kızları kötü yönde etkileyen Merve Taşkın, katıldığı programlarda durumu normalleştirerek hayallerine ulaşmak için normal yollardan bu paraları kazanamayacağını dile getirerek adeta yaşı küçük birçok insanı bu bataklığa çekmek için özendirmişti.

Merve Taşkın'ın müstehcen pozlarını paylaşıp yargılanmasından ardından bu sefer de Gizem Bağdaçiçek paylaşımları nedeniyle gündem oldu.

Sözde sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek Onlyfans hesabında yayınlanan görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alındı.

Kartal'da Anadolu Adliyesi'ne götürülen Bağdaçiçek, savcılık tarafından ifadesi alındı. İfadesinin ardından Bağdaçiçek serbest bırakıldı.

"PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLERİMİ PAYLAŞTIM"
Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur.

Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım" ifadelerini kullandı.

"BEN DE MAĞDURUM" SAVUNMASI...
Bağdaçiçek ifadesinin devamında, "Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış. Ben sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında x platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Öte yandan serbest kaldıktan sonra evinden paylaşımlar yapmaya devam eden Gizem Bağdaçiçek; Tıpkı, Facebook, Twitter, TikTok gibi işlevsel olarak paralellik gösteren İnstagram hesbaından göğüs dekoltesini elleriyle göstererek"Geçmiş olsun mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. İyiyim" ifadelerini kullandığı bir video yayımladı.

Sosyal medya fenomeni Gizem B.nin müstehcen görüntülerine gözaltı

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