Sosyal medyada yine müstehcenlik! Gizem Bağdaçiçek ahlaksız pozları yüzünden gözaltına alınmıştı! Serbest kalır kalmaz pornografik paylaşımlarını sürdürdü

Küreselleşen dünyamızda internet tabanlı ağlarda ortaya çıkan içerik ve içerik üreticisi çeşitliliği, internet dünyasının yalnızca eğlence ve haberleşme amacıyla kullanılmasının dışında yeni işlevlerin ortaya çıkmasına imkân tanıyor. Bu işlev çeşitliliği zaman zaman olumlu anlamda katkılar sunabilmekte ancak çoğu zaman ise olumsuz anlamda katkı sunuyor.

Sözde sosyal medya fenomenleri, mahremiyet algısını ihlal ederek; görüntülenme, izlenme, paylaşılma, beğenilme gibi faaliyetler sağmak amacıyla kişilerin bedenini teşhir etmesini normalleştirmeye katkı sunuyor. Bu durum ise vücudun metalaşmasını beraberinde getiriyor. Bu metalaşma ile beraber ise toplumun inanç, değer ve çeşitli örf ve adetleri özgürlük kıskacı altında erezyona uğruyor.

EKONOMİK GELİR İÇİN BEDENLERİNİ TEŞHİR EDİYORLAR Özellikle sanal ağlar aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin bazılarında içerik üreticileri ulaştıkları kitleler sayesinde ekonomik gelirler elde edebiliyorlar. Bu ekonomik gelir ile beden teşhiri arasında ise güçlü bir ilişki yatıyor.

Toplumun erezyona uğramasına neden olan bu sosyal medya platformları Batı'da ise oldukça yaygın. Batılı devletlerin çıplaklığı popüler hale getimesiyle birlikte bu durum Türkiye'de de görülmeye başladı.

Çıplaklığı ve çıplaklığı pazarlayan kimi web siteleri ve uygulamalar son zamanlarda etkisini bir hayli artırdı. Bu uygulamalarda ücretsiz içerik yükleme, görüntüleme bölümleri, fotoğraf, video, ödeme ekranları, yüksek puanlı gönderiler, tartışma panoları gibi alanlar bulunmakta.

ERİŞİME KAPATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta 'Laz kızı' adlı kullanıcının vücudunu teşhir etmesi adeta toplumun sinir uçlarına dokunmuştu. Bu durumun benzeri yine aynı şekilde başka bir sözde sosyal medya fenomeni ile devamlılığını sürdürdü.

TikTok'ta süre gelen bu ahlaksızlığa karşı TBMM'nin geçtiğimiz günlerde harekete geçtiği bilinmekte. Ancak TikTok platformunda yaşanan bu ahlaksızlığın çok daha ileri boyutu çeşitli platformlarda sürdürülmeye devam ediliyor.

Batı'da uzun yıllardır bilinen "OnlyFans" Türkiye'de de bir dönem virüs gibi yayıldı. +18 içeriklere yer vermesiyle bilinen OnlyFans'ın Türkiye'de engellenmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmıştı. Bu çalışmalar sonucunda OnlyFans, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Haziran 2023 tarihli ve 2023/3975 sayılı kararıyla erişime engellendi. Ancak bu platformda paylaşılan görüntüler yayılmaya devam ediyor.