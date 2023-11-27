TikTok'ta para kazanmak için canlı yayın açarak göğüs dekoltesi veren "Laz Kızı" gözaltına alındı! Bakanlık açıkladı: "Suç duyurusunda bulunulmuştur"

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberlerine ilişkin basın açıklamamız" başlığıyla bir açıklama yapıldı.

❗ Bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberlerine ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/xr9ClroPc8 — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) November 27, 2023

Yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcıs tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönetlik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.