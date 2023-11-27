TikTok'ta para kazanmak için canlı yayın açarak göğüs dekoltesi veren "Laz Kızı" gözaltına alındı! Bakanlık açıkladı: "Suç duyurusunda bulunulmuştur"

TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek tepki çeken kadın gözaltına alındı.
35 yaşındaki G.D. isimli kadın, sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcen içerikli canlı yayın yaparak para kazanmıştı.
TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek tepki çeken kadın gözaltına alındı.
35 yaşındaki G.D. isimli kadın, sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcen içerikli canlı yayın yaparak para kazanmıştı.
Genç kadının birkaç dakikada yüz bin liradan fazla para kazandığına dair iddialar ortaya atıldı.
İstanbul polisi ise gelen şikayetler üzerine düğmeye bastı. Bu canlı yayını yapan şahsın G.D. (35) isimli kadın olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan genç kadının emniyette ifadesi alındı.
Şahıs buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberlerine ilişkin basın açıklamamız" başlığıyla bir açıklama yapıldı.
❗ Bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberlerine ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/xr9ClroPc8— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) November 27, 2023
Yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcıs tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönetlik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.