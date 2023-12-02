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TikTok'ta yine müstehcenlik! Donsuz Kelly isimli kullanıcıdan rezalet görüntüler... Manevi değerler ayaklar altında!

Sosyal medya aracılığıyla milli manevi değerleri yıpratan ahlaksızlıklara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle TikTok'tan gelen görüntüler vatandaşların tepkisini çekiyor. Geçtiğimiz gün "Laz kızı" adlı kullanıcının başörtüsünü aşağılayarak yaptığı müstehcen yayının bir benzeri yine TikTok'tan geldi. Donsuz Kelly isimli bir kullanıcı çırılçıplak soyunup başında "başörtüsüyle" rezilliğe imza attı. Vatandaş manevi değerleri hedef alan ahlaksızlıklara tepki göstererek harekete geçilmesini istedi.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 12:51 Güncelleme 02 Aralık 2023, 09:12
TikTok’ta yine müstehcenlik! Donsuz Kelly isimli kullanıcıdan rezalet görüntüler... Manevi değerler ayaklar altında!

Son dönemde sosyal medya aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar üzerinden yapılan ahlaksızlıklar gündemi meşgul ediyor.

Özellikle TikTok isimli platformdan yansıyan görüntüler toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

TİKTOK'TA MÜSTEHCEN YAYINLAR
Başörtüsünü malzeme olarak kullanan reziller müstehcen yayınlara imza atıyor.

'Donsuz Kelly!' TikTok'ta çıplaklıkla para kazanma çılgınlığı!

Geçtiğimiz hafta TikTok'ta göğüs dekolteskiyle canlı yayın açan "laz kızı" isimli kullanıcının verilen hediyerle binlerce lira toplamıştı.

İsminin Gülhatun D. olduğu öğrenilen rezil katın Emniyet tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadın pişman olduğunu ve bir daha yayın açmayacağını söyledi.

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BU KEZ DONSUZ KELLY İSİMLİ REZİL
Yaşanan skandalın ardından bu kez Donsuz Kelly isimli bir rezil ortaya çıktı.

DİNİ DEĞERLERİ İSTİSMAR ETTİ
TikTok'tan videolar paylaşan kadın soyunarak başına başörtüsü taktı ve rezil şekilde dans etti.

AHLAKSIZLIK İTİRAFI
Manevi değerleri istismar eden "Donsuz Kelly" isimli rezil bir yayınında, "Kocam kısır olduğu için çok bitkin durumda ben de dostumdan hamile kalıp ona senden hamileyim dedim. İyi bir şey mi yaptım kötü bir şey mi yaptım. İnanın bilmiyorum" imza attığı ahlaksızlığı itiraf etti.

TEPKİ YAĞDI
İmza atılan rezilliğe vatandaşlar sert tepki gösterdi. Vatandaşlar dini değeleri istismar eden ve ismi öğrenilemeyen kadına karşı harekete geçilmesini isterken skandalların yaşandığı mecralara karşı da önlem alınması istendi.

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TİKTOK TÜRKİYE'YE ÇAĞRILDI
Öte yandan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'ye çağırdıkları TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'in 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacağını bildirdi.

Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulusaşırı dijital ağların tartışıldığını belirterek, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini söyledi.

Dijital ağların bir hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması noktasında Dijital Mecralar Komisyonu'nun önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydeden Yayman, bu kapsamda Türkiye'deki dijital ağların temsilcilik açmasının önemine değindi.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ KINIYORUM, LANETLİYORUM"
Yayman, "TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz." diye konuştu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, şöyle devam etti:

"Tam da bu noktada TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacak. Komisyon olarak sosyal ağların, kadınlara, çocuk istismarına yönelik, insan haklarına aykırı uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Dijital ağların müstehcenliği ticari boyuta taşımasına, zararlı içerik üretmesine, hiçbir normu tanımamasına, hiçbir ahlaki değeri benimsememesine sessiz kalamayız."

Yaptırım konusuna da değinen Yayman, "TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz." dedi.

Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu vurgulayarak, 7 Aralık'taki görüşmelerinin ardından Komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.

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