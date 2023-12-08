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Gaziantep'te alacak verecek meselesi kanlı bitti: Arkadaşını öldürdü!

Gaziantep'te arkadaşı Mustafa Bağcı tarafından iş yerinde göğsünden bıçaklanan Kerim Serttaş hayatını kaybetti. Kavaganın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 14:22 Güncelleme 08 Aralık 2023, 14:24
Gaziantep’te alacak verecek meselesi kanlı bitti: Arkadaşını öldürdü!

Gaziantep'te arkadaşı Mustafa Bağcı (35) tarafından iş yerinde göğsünden bıçaklanan Kerim Serttaş (41), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu dükkanı bulunan Kerim Serttaş ile iş yerine gelen arkadaşı Mustafa Bağcı arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURDU
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Mustafa Bağcı üzerinden çıkarttığı bıçakla Kerim Serttaş'ı göğsünden yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAĞCI ARANIYOR
Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa Bağcı'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.

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