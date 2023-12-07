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Sosyal medya fenomeni Gizem B.'nin müstehcen görüntülerine gözaltı

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomenlerinin müstehcen görüntülerine tepkiler çığ gibi gelirken bir isim daha gözaltına alındı. Gizem B.'nin pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ni harekete geçirdi. Gizem B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:57 Güncelleme 07 Aralık 2023, 18:56
Sosyal medya fenomeni Gizem B.’nin müstehcen görüntülerine gözaltı

Sosyal medya fenomenleri hakkında yürütülen operasyonlar son sürat devam ederken, kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle gözaltına alınan isimlerin yanı sıra aile yapısını bozacak paylaşımlar yapanlar da bir bir alınıyor.

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

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Gizem B.'nin pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gizem B. "Müstehçenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gizem B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

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