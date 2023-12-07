Sosyal medya fenomenleri hakkında yürütülen operasyonlar son sürat devam ederken, kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle gözaltına alınan isimlerin yanı sıra aile yapısını bozacak paylaşımlar yapanlar da bir bir alınıyor.

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Gizem B.'nin pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.