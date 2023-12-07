Sömbeki (Simi) Adası nerede, nasıl gidilir? Sömbeki Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Sömbeki Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Sömbeki Adası nerde? İşte tüm detaylar…

Sömbeki, Ege Denizi ile Akdeniz'in buluştuğu yerde küçük ancak arkeolojik, mimari ve doğal güzelliklere sahip bir adadır. Coğrafi olarak Oniki Adalar zinciri olan ada Datça limanına 8 km, Bozburun limanına ise 6,5 km uzaklıkta bulunur. Rodos ile uzaklığı ise 41 km'dir.

SİMİ ADASINA NASIL GİDİLİR?

Bodrum üzerinden hızlı tekne ile kişiler ulaşım Kişiler dilerlerse Marmaris, Datça gibi alanlarda da feribot seferlerine katılarak adaya gidebilirler.

Yunanistan üzerinden gitmek isteyen kişilerin de tercih edebileceği ulaşım yöntemleri şu şekildedir; Kişiler Rodos üzerinden günlük feribot ile gidebilirler. Kos, Patmos veya Leros adaları üzerinden de bu adalara ulaşım sağlayabilirler.

SİMİ ADASINDA GEZİLECEK YERLER

Kişiler Simi Adası üzerinde bulunan birçok restoran, taverna veya benzeri alanlarda yeme içme işlemlerini yapabilirler. Simi Adası dağınık bir yapıya sahiptir. Kişiler tek başlarına ise sahil kesiminde gezmeleri daha doğru olacaktır. Simi Adasına gezebileceğiniz yerler ise şu şekildedir;

Saat Kulesi

Kali trata

Şövalyeler Kalesi

Megali Panagia Kilisesi

Castro

Panormitis Manastırı

Agios Emilianos Manastırı

Simi Adası Konaklama Şartları