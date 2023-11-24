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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI! WhatsApp-Instagram kısa, öz, anlamlı, en yeni öğretmenler günü sözleri...

Türkiye genelinde her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, bu yıl da coşku ve anlam dolu etkinliklerle karşılanıyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ülkemizin dört bir yanında görev yapan binlerce öğretmen, bu özel günde öğrencileri tarafından minnet ve sevgiyle anılıyor. İşte en güzel, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 09:02 Güncelleme 24 Kasım 2023, 09:03
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI! WhatsApp-Instagram kısa, öz, anlamlı, en yeni öğretmenler günü sözleri...

Öğretmenler Günü, bu yıl da coşkuyla ve anlam dolu etkinliklerle karşılanıyor. Öğrenciler, veliler bu özel günü öğretmenlere olan saygı ve sevgilerini ifade etmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ayrıca, öğrenciler tarafından öğretmenlere duyulan minnettarlık, sosyal medya üzerinden paylaşılan duygusal mesajlar ve özel hediyelerle de dile getiriliyor. Bu özel günü kutlamak isteyenler 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları için araştırmalara başladı. İşte 24 Kasım en anlamlı, duygusal kutlama sözleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

"Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.""Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun...

Türkiye'nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler."

"Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

Binbir zorlukla bizlere öğrettiğiniz tüm bilgiler için teşekkür ederiz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

Geleceğimiz için yapmış olduğunuz tüm fedakarlıklar için teşekkür ederiz. Sizlere sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

Sevgili öğretmenim, sizin sayenizde korkmamayı ve pes etmemeyi öğrendim. Bana kattığınız sonsuz değer için teşekkür ederim. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

Eğitim ve öğretim hayatında gösterdiğiniz emekler için sizlere teşekkür ederiz. Açtığınız yolda yürümek bizler için en büyük şanstır. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

İyi dileklerimizi ve sonsuz saygılarımızı kabul edin. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. Bize katmış olduğunuz değerler için sizlere teşekkür ederiz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

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