24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI! WhatsApp-Instagram kısa, öz, anlamlı, en yeni öğretmenler günü sözleri...

Öğretmenler Günü , bu yıl da coşkuyla ve anlam dolu etkinliklerle karşılanıyor. Öğrenciler, veliler bu özel günü öğretmenlere olan saygı ve sevgilerini ifade etmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ayrıca, öğrenciler tarafından öğretmenlere duyulan minnettarlık, sosyal medya üzerinden paylaşılan duygusal mesajlar ve özel hediyelerle de dile getiriliyor. Bu özel günü kutlamak isteyenler 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları için araştırmalara başladı. İşte 24 Kasım en anlamlı, duygusal kutlama sözleri...

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler günü nüz kutlu olsun.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

"Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.""Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun...