Öğretmenler Günü’nde okullar tatil mi? Öğretmenler gününde okul tam gün mü, yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulandı. Ara tatilden çıkan öğrencilerin bazıları kar tatili dolayısıyla 2 gün daha tatil yapma fırsatı yakaladı. Bir yandan da Öğretmenler Günü'nde okulların tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Öğretmenler gününde okul tam gün mü, yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. Dolayısıyla okullar da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tam gün açık olacak.
2024 RESMİ TATİLLER
İşte, 2024 Resmi Tatiller listesi;
- Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı