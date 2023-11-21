Öğretmenler Günü’nde okullar tatil mi? Öğretmenler gününde okul tam gün mü, yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulandı. Ara tatilden çıkan öğrencilerin bazıları kar tatili dolayısıyla 2 gün daha tatil yapma fırsatı yakaladı. Bir yandan da Öğretmenler Günü'nde okulların tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Öğretmenler gününde okul tam gün mü, yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?