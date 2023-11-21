PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? Öğretmenler gününde okul tam gün mü, yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Ara tatilden yeni çıkan öğrenciler ''Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? Öğretmenler gününde okul tam gün mü, yarım gün mü?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 06:52 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:06
Öğretmenler Günü’nde okullar tatil mi? Öğretmenler gününde okul tam gün mü, yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulandı. Ara tatilden çıkan öğrencilerin bazıları kar tatili dolayısıyla 2 gün daha tatil yapma fırsatı yakaladı. Bir yandan da Öğretmenler Günü'nde okulların tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Öğretmenler gününde okul tam gün mü, yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. Dolayısıyla okullar da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tam gün açık olacak.

2024 RESMİ TATİLLER

İşte, 2024 Resmi Tatiller listesi;

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
  • Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
  • 12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
  • 6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ
  • 24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ
  • 11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
  • 5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ
  • 9 Nisan SALI: AREFE
  • 10 Nisan PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 11 Nisan SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 12 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 15 Haziran CUMARTESİ: AREFE
  • 16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
  • 7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI
  • 16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ
  • 14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara’da
Emekliye en az 10 bin TL maaş: Taban maaş artışı için düğmeye basıldı! Yeni aylıklar ne olacak?
Dilan Polat’ın ardından fenomenleri korku sardı! Özlem Öz şalvar tuşuna bastı: Köylerine gitti, sinide yemek yedi
SON DAKİKA