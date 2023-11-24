Kasım 2023 halka arz takvimi! SPK’dan 3 şirkete onay! Batı Ege, Çates, Cosmer, Enda, Zorlu...

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

20-24 Kasım tarihleri arasında halka arz olacak firma şu an için bulunmuyor. Dolayısıyla talep toplama işlemi yapılmayacak. Birçok firma sermayesini büyütmek için halka arz başvurusunu yaptı. Ancak değerlendirme işlemleri sürüyor. Halka arz başvurusu yapan şirketler ise bu şekilde;

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

ÇATES Elektrik A.Ş'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde açıklanan karara göre Şirket'in mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile Çates Elektrik Üretim AŞ'nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 30 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ÇATES Halka arz talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Yeni haftada şirketin halka arz olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer verilecek.