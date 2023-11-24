PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kasım 2023 halka arz takvimi! SPK'dan 3 şirkete onay! Batı Ege, Çates, Cosmer, Enda, Zorlu...

Halka arz tarihleri hakkında yapılan araştırmalar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son dönemdeki açıklamalarıyla daha da hız kazandı. Türkiye'nin en önemli regülatörlerinden biri olan SPK, yatırımcıların yakından takip ettiği bir kurum. SPK'nın son olarak yayınladığı bülten, finans dünyasında dikkat çeken önemli bir gelişmeyi içeriyor. Batı Ege GYO, Cates Elektrik ve Şeker Yatırım şirketlerinin halka arz taleplerine onay verilmiş olması, bu alanda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. İşte bu önemli gelişmenin ayrıntıları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:45 Güncelleme 24 Kasım 2023, 08:45
Kasım 2023 halka arz takvimi! SPK’dan 3 şirkete onay! Batı Ege, Çates, Cosmer, Enda, Zorlu...

Bu hafta halka arz olacak şirketler listesi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 şirkete daha halka arz onayı verildi. Son zamanlarda popülerliği artan halka arzlar ise vatandaşların en sık arattığı konular arasında yer alıyor. Batı Ege Gayrımenkul, Çates Elektrik, Cosmer, Enda, Zorlu olmak üzere birçok şirketin halka arzlarını sizler için derledik. İşte Kasım 2023 halka arz takvimi...

SPK'DAN ÜÇ YENİ FİRMAYA ONAY!

Sermaye Piyasası Kurlu Batı Ege GYO, Cates Elektrik ve Şeker Yatırım'ın halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Çates Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile Çates Elektrik Üretim AŞ'nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 30 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Şeker Yatırım Menkul Değerler 'in halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 120 milyon TL olan sermayesinin 155 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon TL pay ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin mevcut ortağı Şekerbank TAŞ'nin sahip olduğu 17,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 7 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ 21,22, 23, 24 KASIM 2023!

Halka arz olacak şirketler SPK onayından geçiyor. Sermaye Piyasası Üst Kurulu tarafından onaylanan firmalar belirlenen takvim doğrultusunda talep topluyor ve kısa süre içerisinde halka arz sonuçları açıklanıyor. Şartları uygun olmayanlar ise kabul görmüyor.

HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPAN ŞİRKETLER

20-24 Kasım tarihleri arasında halka arz olacak firma şu an için bulunmuyor. Dolayısıyla talep toplama işlemi yapılmayacak. Birçok firma sermayesini büyütmek için halka arz başvurusunu yaptı. Ancak değerlendirme işlemleri sürüyor. Halka arz başvurusu yapan şirketler ise bu şekilde;

🔸COSMER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

🔸ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş

🔸ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

🔸KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.

🔸GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

🔸MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

🔸YEŞİL GLOBAL ENERJİ A.Ş.

🔸FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

ÇATES Elektrik A.Ş'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde açıklanan karara göre Şirket'in mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile Çates Elektrik Üretim AŞ'nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 30 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ÇATES Halka arz talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Yeni haftada şirketin halka arz olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer verilecek.

BATI EGE GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Batı Ege GYO halka arz talep toplama takvimi belli olmadı. Önümüzdeki hafta 27-28 Kasım tarihlerinde halka arz talep toplama işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün: İşgal ordusu ateşkesi ihlal etti! Hamas’tan yeni takas teklifi
Gizli saklı! Ekrem İmamoğlu Meral Akşener’i telefonla darladı
Türk Telekom
SON DAKİKA