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Öğretmenlere indirim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu öğretmenler için indirim haberini açıkladı. Uraloğlu, Öğretmenler Günü haftası sebebiyle 24-30 Kasım tarihleri arasında YHT ile anahat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 oranında indirim uygulanacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 13:12 Güncelleme 21 Kasım 2023, 13:14
Öğretmenlere indirim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu öğretmenler için ulaşımda yapılacak indirimi duyurdu.

Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu.

24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak"

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR
Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" diye konuştu.

Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirtti.

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