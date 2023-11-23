Malatya’daki depremler yeni bir yıkıcı depremin habercisi mi? Deprem uzmanı A Haber’de uyarılarda bulundu: Birbirini tetikleyen nitelikte...

BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

AFAD'DAN UYARI: RİSKLİ YAPILARA GİRMEYİN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinde 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtilerek, ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların çevresinde bulunulmaması uyarısı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bölgede panik devam ederken Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyüksaraç, A Haber'de merkez üssü Malatya olan peş peşe gerçekleşen depremlere yönelik açıklamalarda bulundu. İşte Aydın Büyüksaraç'ın kritik konuşmasından satır başları...

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef kötü hava şartları ile beraber meydana gelen depremler insanlarda büyük paniğe yol açıyor. İster istemez o yaşanan büyük depremin ardından yine büyük bir deprem gelecek mi endişesi yaşanıyor.

Bu bölgede meydana gelen depremlerin o bölgede var olan fayların birbirini tetiklemesiyle ortaya çıkan yeni depremler olduğunu düşünüyoruz. Bu deprem bağımsız bir deprem. Artçı sarsıntı olarak değerlendirilemez.