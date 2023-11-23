Malatya’daki depremler yeni bir yıkıcı depremin habercisi mi? Deprem uzmanı A Haber’de uyarılarda bulundu: Birbirini tetikleyen nitelikte...

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 dakika arayla 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 dakika arayla 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
PEŞ PEŞE SALLANDI!
Battalgazi'deki ilk depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem çevre il ve ilçelerden de şiddetle hissedilirken, bölgede vatandaşlar panik ve korku ile ev ve işyerlerinden dışarıya çıktı. Alınan ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 6 Şubat depreminde hasar gören binalara girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.
BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.
AFAD'DAN UYARI: RİSKLİ YAPILARA GİRMEYİN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinde 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtilerek, ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların çevresinde bulunulmaması uyarısı yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.
Bölgede panik devam ederken Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyüksaraç, A Haber'de merkez üssü Malatya olan peş peşe gerçekleşen depremlere yönelik açıklamalarda bulundu.
İşte Aydın Büyüksaraç'ın kritik konuşmasından satır başları...
Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef kötü hava şartları ile beraber meydana gelen depremler insanlarda büyük paniğe yol açıyor. İster istemez o yaşanan büyük depremin ardından yine büyük bir deprem gelecek mi endişesi yaşanıyor.
Bu bölgede meydana gelen depremlerin o bölgede var olan fayların birbirini tetiklemesiyle ortaya çıkan yeni depremler olduğunu düşünüyoruz. Bu deprem bağımsız bir deprem. Artçı sarsıntı olarak değerlendirilemez.
Çünkü bu bölgede birbiri ile bağlantılı segment söz konusu, bu segmentlerden 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem; Pazarcık segmentinin olduğu kısımdaydı. Dolayısıyla Malatya Battalgazi'de yaşanmış olan bu depremin bir üst segmentte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her bir segment birbirinden bağımsız hareket edebiliyoruz. Ayrıca bulunduğu konumlardaki jeolojik ortamın etkileriyle de farklılık olabiliyor.
Bu bölgede depreme gelen depremler, birbirini tetikleyen nitelikte gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir fermuar niteliğinde açıldıkça bir sonrakine gerilim aktarımı söz konusu oluyor. Yeni segmente enerji yüklenmesi meydana gelerek, büyük bir depreme yol açmış oluyor.
Bizim yapmış olduğumuz son çalışmalarda özellikle Pazarcık depreminin olduğu yerin kuzeyine dikine doğru enerji aktarımı ve gerilimin meydana geldiğini yayınlamıştık. Bu durum daha da kuzeye doğru bu depremin etkilerinin ya da yeni bir depremin meydana gelebileceğinin göstergesi olarak gelebilir. Bu durum, yeni büyük bir depremin ise habercisi olarak nitelendirilemez.
Dolayısıyla bölgede şu şekilde bir uyarı verilebilir. Bölgede büyük bir depremin etkisiyle binalarda büyük salınımlar meydana geldi, dolayısıyla hasar görmüş binaların bu tür depremlerle yeniden bir potansiyel taşıdığı için, hasarlı olan binalardan mümkün olduğunca uzak durması gerekiyor.
Her ne kadar bu büyüklükte bir deprem yıkıcı olmasa da, daha önce gelen deprem nedeniyle binalarda çatlaklar ve bina yorgunluğu dediğimiz olay sorun yaratabilir.