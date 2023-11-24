Bu sene ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? 24 Kasım müjdesi...

Ücretli öğretmenlere kadro var mı, verilecek mi sorusu internet arama motorlarında son günlerde sıkça araştırılıyor. Son dönemde sözleşmelilere kadro ve geçici işçiler ile ilgili önemli adımlar atılırken, ücretli öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin düzenleme olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? Ücretli öğretmenlere bu sene kadro verilecek mi? İşte merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO VAR MI, VERİLECEK Mİ? Ücretli öğretmenlere kadro haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ancak ücretli öğretmenlere kadro ile ilgili bir gelişme bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama olduğunda haberimizde eklenecektir.