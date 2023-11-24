PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Bu sene ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? 24 Kasım müjdesi...

Son zamanlarda internet arama motorlarında sıkça gündeme gelen konular arasında, ücretli öğretmenlere kadro verilip verilmeyeceği meselesi yer alıyor. Öğretmenler Günü yaklaşırken, bu konuda olumlu bir haber gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. 2023 yılında ücretli öğretmenlere kadro verilmesi bekleniyor mu? Bu sene bu konuda herhangi bir gelişme olacak mı? İşte bu soruların cevaplarına dair detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:50 Güncelleme 24 Kasım 2023, 08:50
Bu sene ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? 24 Kasım müjdesi...

Ücretli öğretmenlere kadro var mı, verilecek mi sorusu internet arama motorlarında son günlerde sıkça araştırılıyor. Son dönemde sözleşmelilere kadro ve geçici işçiler ile ilgili önemli adımlar atılırken, ücretli öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin düzenleme olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? Ücretli öğretmenlere bu sene kadro verilecek mi? İşte merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Ücretli öğretmenlere kadro haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ancak ücretli öğretmenlere kadro ile ilgili bir gelişme bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama olduğunda haberimizde eklenecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Ücretli öğretmenlik, genellikle devlet okullarında kadrolu öğretmenlerin yetersiz olduğu derslerde veya dönemlerde görevlendirilen öğretmenlere verilen bir unvandır. Ücretli öğretmenler, genellikle ders başına ya da saat başına ücret alırlar ve kadrolu öğretmenler gibi sabit bir maaş veya tüm sosyal haklara sahip değillerdir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR

Eğitim Seviyesi: Ücretli öğretmen olabilmek için genellikle en az bir lisans derecesine sahip olunması gerekmektedir.

KPSS Şartı: Çoğu durumda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı gerekmeyebilir fakat bu kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir.

Belgeler: Genellikle nüfus cüzdanı, öğrenim belgesi, sabıka kaydı ve sağlık raporu gibi belgelerin ibrazı istenir.

Müracaat: İlgilendiğiniz okul veya eğitim kurumuna şahsen ya da online olarak başvuru yapabilirsiniz. Fakat online başvurular genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

Görev Süresi: Ücretli öğretmenlik, belirli bir dönem veya öğretim yılı için yapılır ve genellikle sözleşmeli bir biçimde gerçekleşir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK AVANTAJLARI

-Eğitim ve öğretim alanında deneyim kazanma fırsatı
-Ek gelir imkanı

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün: İşgal ordusu ateşkesi ihlal etti! Hamas’tan yeni takas teklifi
Gizli saklı! Ekrem İmamoğlu Meral Akşener’i telefonla darladı
Türk Telekom
SON DAKİKA