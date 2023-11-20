'10 BİN TL KARŞILIĞINDA REKLAM YÜZÜ OLDUK' Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadeler gün yüzüne çıktı. Bahar Candan , çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını anlattı.

Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini aktardı. Ablası Nihal Candan ile birlikte suç örgütü vitrinine para kasası oldukları iddialarını reddetti. Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili "onlar photoshop" dedi. "Lüks bir yaşantım yok" diye kendini savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını böyle davranmanın onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi.