Anne- Çocuk videoları çeken Eylül Öztürk ,Dilan Polat'la tanıştı.
Anne- Çocuk videoları çeken Eylül Öztürk ,Dilan Polat'la tanıştı.
Güzellik merkezleri açtı.
Bir anda ABD'de 11 ev, Florya'da sayısız daire, kocasına altın diş ve Rolls Royce alacak kadar servet yaptı.
Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını eski ev sahibi Ferda Kavak'ın üzerine devretmeye başladı.
FOTO'MONEY'TAJ!
Ablası Nihal Candan'la birlikte tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, cezaevindeki ilk gününde infaz koruma memurlarıyla tartıştı. İnstagram'dan paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafıyla ilgili de "Zengin görünmek için fotomontaj yaptık" ifadesini kullandı.
Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklamadan tutuklanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan gözaltına alındı.
İfadelerinin ardından Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan tutuklandı. Kararı duyan ikilinin, adliyede tüm neşesi kaçtı. Koridorlarda hüngür hüngür ağladı. Nihal Candan'ın sürekli ağladığı ve kimseyle konuşmadığı, "Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" diyen Bahar Candan'ın ise infaz koruma memuruyla tartıştığı ortaya çıktı. Ayrıca Bahar Candan'ın sürekli yemekleri beğenmediği yönünde şikayet ettiği de anlaşıldı.
'10 BİN TL KARŞILIĞINDA REKLAM YÜZÜ OLDUK'
Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadeler gün yüzüne çıktı. Bahar Candan, çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını anlattı.
Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini aktardı. Ablası Nihal Candan ile birlikte suç örgütü vitrinine para kasası oldukları iddialarını reddetti. Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili "onlar photoshop" dedi. "Lüks bir yaşantım yok" diye kendini savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını böyle davranmanın onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi.