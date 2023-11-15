Vurguncu sosyal medya fenomenleri bir araya gelip yemek yemiş! 600'ü mercek altında! İşte 3 temel ortak özelliğe sahip olan o fenomenler....

Türkiye'nin gündemi uzun bir süredir Dilan ve Engin Polat'ın "kara para aklama" soruşturması...
Polat çifti İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her geçen gün çiftin para akışı ve özel hayatı hakkında yeni bilgiler edinmeye devam ederken, yeni bir gelişme ise Nihal-Bahar Candan cephesinde yaşandı.
ÇETENİN VİTRİNİ OLDULAR
Polat çiftinn ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler, Sazan Sarmalı adı verilen dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Onur A.'nın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.
Televizyondaki bir moda yarışması ile hayatımıza giren Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşam tarzlarını sosyal medyada sergilemekten kaçınmıyorlardı.
Verdikleri demeçlerde 'aptal' rolü oynayan iki kardeşin adı 'dolandırıcılık' ve 'kara para' suçlamalarına karıştı.
Devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç aldıklarını belirterek ağlarına düşürdükleri kişileri dolandıran çete, güven sağlamak için Nihal-Bahar Candan'ı kullanıyordu.