SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Vurguncu sosyal medya fenomenleri bir araya gelip yemek yemiş! 600'ü mercek altında! İşte 3 temel ortak özelliğe sahip olan o fenomenler....

Lüks yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Polat çiftinin ardından ise Nihal ve Bahar Candan kardeşler Sazan Sarmalı adı verilen dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Onur A.'nın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Gelişme üzerine gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bakanlık tarafından 600'e yakın fenomenin araştırılacağı bilgisine ulaşırken, bu kişilerin lüks paylaşımlarının da inceleneceği öğrenildi. Öte yandan Kasım 2019 tarihine ait bir fotoğrafın sosyal medyada gündem olması ile fenomenlerin arasında nasıl bir ilişki olduğuna dair çeşitli sorular üretilmeye başlandı. Fotoğrafta yer alan isimlerin Dilan Polat ile benzer özelliklere sahip olması ise kuşkuları artırdı. Takvim.com.tr arşivden çıkan o görüntüleri sizler için derledi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 13:36 Güncelleme 15 Kasım 2023, 14:12
Vurguncu sosyal medya fenomenleri bir araya gelip yemek yemiş! 600’ü mercek altında! İşte 3 temel ortak özelliğe sahip olan o fenomenler.... 1

Türkiye'nin gündemi uzun bir süredir Dilan ve Engin Polat'ın "kara para aklama" soruşturması...

Polat çifti İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her geçen gün çiftin para akışı ve özel hayatı hakkında yeni bilgiler edinmeye devam ederken, yeni bir gelişme ise Nihal-Bahar Candan cephesinde yaşandı.

Vurguncu sosyal medya fenomenleri bir araya gelip yemek yemiş! 600’ü mercek altında! İşte 3 temel ortak özelliğe sahip olan o fenomenler.... 2

ÇETENİN VİTRİNİ OLDULAR
Polat çiftinn ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler, Sazan Sarmalı adı verilen dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Onur A.'nın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Vurguncu sosyal medya fenomenleri bir araya gelip yemek yemiş! 600’ü mercek altında! İşte 3 temel ortak özelliğe sahip olan o fenomenler.... 3

Televizyondaki bir moda yarışması ile hayatımıza giren Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşam tarzlarını sosyal medyada sergilemekten kaçınmıyorlardı.

Verdikleri demeçlerde 'aptal' rolü oynayan iki kardeşin adı 'dolandırıcılık' ve 'kara para' suçlamalarına karıştı.

Devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç aldıklarını belirterek ağlarına düşürdükleri kişileri dolandıran çete, güven sağlamak için Nihal-Bahar Candan'ı kullanıyordu.

SON DAKİKA