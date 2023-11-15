Vurguncu sosyal medya fenomenleri bir araya gelip yemek yemiş! 600'ü mercek altında! İşte 3 temel ortak özelliğe sahip olan o fenomenler....

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Türkiye'nin gündemi uzun bir süredir Dilan ve Engin Polat'ın "kara para aklama" soruşturması...

Polat çifti İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her geçen gün çiftin para akışı ve özel hayatı hakkında yeni bilgiler edinmeye devam ederken, yeni bir gelişme ise Nihal-Bahar Candan cephesinde yaşandı.