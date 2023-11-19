Megakent İstanbul şiddetli yağış ve fırtınaya teslim! Dev dalgalar balıkçıları denize düşürdü: O anlar böyle kaydedildi

Bu kırış esnasında dalgalar orada ki ağları denize attı. Bir tane aracın denize düştüğü söyleniyor fakat karşıya geçemediğimiz için, çünkü karşıya geçmek çok tehlikeli, onun görüntüsünü alamadık. Biz kontrollü bir şekilde oradaki tekne ve ağ sahiplerini yukarı çıkarttık. Zarar, sadece teknelerin ağlarının denize gitmesi nedeniyle minimum 15 milyon lira.

Fakat rıhtımın ne kadar hasar aldığı yapılacak tespitlerden sonra belli olacak ama dediğim gibi sadece ağ kaybının zararı 15 milyonun üstünde. 10-12 tonluk blokları hem içeri hem dışarı attı hatta bu esnada 4-5 kişi de denize düştü. Onları denizden çıkardık, sağlık durumları iyi. Bu limanın 3'üncü yıkılışı, yanlış projeden dolayı Poyraz rüzgarına göğüs verdirerek limanın kırılmasına sebebiyet vermişler. Limanla ilgili bir güncelleme yapılmadığı taktirde aynı şeyleri yine yaşayacağız. Bu sefer can kaybımız olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmez" dedi.

'SON YILLARDA GÖRMEDİĞİMİZ, BÜYÜK BİR FIRTINA'

Rumeli Feneri'nde balıkçılık yapan Engin Zeki Seyiroğlu, "Son yıllarda görmediğimiz, büyük bir fırtına. Liman'ın belli bir kısmında yıkılma var. Taşlar ve büyük kayalar yıkıldı. Aynı zamanda limanın giriş mendireği, yeşil çakar yıkıldı.

Ağlarımız denize gitti, bir arkadaşımızın aracı denize gitmiş. Onun haricinde kırılan tekneler var. Fırtına gece başladı, saat 1-2 civarında doruk noktasına çıktı. Şuanda da yavaş yavaş düşmeye başladı" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN