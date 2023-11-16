Altın dişler illegal işler! Dilan Polat ile aynı masada oturan Eylül Öztürk hakkında bomba iddia: "Amerika'dan peşin parayla 11 daire aldı..."

Lüks yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler diğer fenomenlere çevrildi ve 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Gündemde bu kez Dilan Polat ile aynı masada oturan güzellik salonu sahibi Eylül Öztürk vardı. Kısa sürede milyonluk sıçrama yapan Eylül Öztürk hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı fena karıştırdı. İşte detaylar...
Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Operasyonun ardından, gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi ve 600'den fazla fenomen mercek altına alındı.
Gündemde bu kez, güzellik merkezi açan ve kendi markasını kuran Eylül Öztürk vardı.
KISA SÜREDE MİLYONA SIÇRADI
Seneler önce bir sitede paylaştığı videolarla tanınan Eylül Öztürk, kısa sürede servetine servet kattı. Oğlunu ABD'de dünyaya getirdi, eşine aldığı lüks araçlarla şov yaptı.