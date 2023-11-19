Yenilemenize gerek yok; Siyahlaşmış derz araları parıl parıl olacak! İki malzemeyle kalıcı beyazlık sağlayın

Fırça ile temizlik yapın ve 30-40 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

Bu doğal temizlik yöntemleri, derz aralarındaki kararmaları ve lekeleri gidermeye yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir temizlik ürününü kullanmadan önce, uygulama yüzeyinde küçük bir alanda test yapmanız önerilir. Ayrıca, derz aralarının malzemesine uygun temizlik yöntemini seçmek önemlidir.