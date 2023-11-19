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Yenilemenize gerek yok; Siyahlaşmış derz araları parıl parıl olacak! İki malzemeyle kalıcı beyazlık sağlayın

Fayans yüzeylerde zamanla biriken kir, toz, harç ve deterjan kalıntıları, derz aralarında belirgin renk değişikliklerine ve hoş olmayan görüntülere neden olabilir. Bu sorunların üstesinden gelmek için doğal ve etkili temizlik yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte derz aralarını temizlemenin basit ve pratik yolları...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:53 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:54
Yenilemenize gerek yok; Siyahlaşmış derz araları parıl parıl olacak! İki malzemeyle kalıcı beyazlık sağlayın

Derz aralarını temizlemek için doğal yöntemler kullanmak isteyenler için birkaç etkili çözüm bulunmaktadır. İşte derz aralarını temizlemek için kullanılabilecek doğal yöntemler:

Beyaz Sirke:

Yarım fincan beyaz sirkeyi, ılık su ile karıştırın.

Elde ettiğiniz çözeltiyi derz aralarına püskürtün ve 15-20 dakika bekleyin.

Ardından fırça veya sünger yardımıyla iyice ovun ve durulayın.

Diş Macunu:

Beyazlatma özelliğine sahip diş macununu derz aralarına sürün.

10-15 dakika bekledikten sonra fırça ile ovalayın ve durulayın.

Elma Sirkesi ve Tuz:

Elma sirkesine bir miktar tuz ekleyip karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı derz aralarına dökün.

Bir diş fırçası kullanarak araları temizleyin, ardından durulayın.

Limon ve Kabartma Tozu:

5 bardak suya yarım fincan kabartma tozu, çeyrek sirke kabı ve 3 adet limon suyunu karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı derz aralarına dökün.

Fırça ile temizlik yapın ve 30-40 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

Bu doğal temizlik yöntemleri, derz aralarındaki kararmaları ve lekeleri gidermeye yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir temizlik ürününü kullanmadan önce, uygulama yüzeyinde küçük bir alanda test yapmanız önerilir. Ayrıca, derz aralarının malzemesine uygun temizlik yöntemini seçmek önemlidir.

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