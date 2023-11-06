1 yemek kaşığı eklemeniz yeterli! Kararmış, yanmış ve kireçlenen çaydanlıkları 10 dakikada ayna gibi yapıyor

Çaydanlıkları doğal yöntemlerle parlatmanın püf noktaları ortaya çıktı. İşte sadece 3 malzeme ile pırıl pırıl yapmanın formülü...
Çaydanlıkları doğal yöntemlerle parlatmanın püf noktaları ortaya çıktı. İşte sadece 3 malzeme ile pırıl pırıl yapmanın formülü...
💫KAYNAR SUYA 1 YEMEK KAŞIĞI EKLEYEREK AYNA GİBİ YAPIN
Kararmış ve lekeli çaydanlığınızı karbonat, sirke ve limon tuzu ile parlatabilirsiniz. Bunun için bir geniş bir tencereye bir yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı limon tuzunu alın. Üzerine bir miktar sirke ve su ekleyip kaynatın. Daha sonra çaydanlığı bu karışımda birkaç dakika bekletip bir sünger yardımıyla yıkayın. Ayrıca sirkeli karışım çaydanlığın içerisindeki su kireçlerini de temizleyecektir.
🍋 LİMON KABUĞU
Limonun kabuğunu küçük parçalar haline getirin ve çaydanlığı ovalayın. Daha sonra nemli bir bez ile ovalamaya devam edin. Bir süre beklettikten sonra bol su ile durulayın ve yumuşak dokulu bir bez ile kurulayın. Sonucunda çaydanlığınız tertemiz ve parlamış olacaktır.
💢 AYNA GİBİ PARLAMASI İÇİN
Kararmış, yanmış ve kireçlenen çaydanlıkları pırıl pırıl yapıyor. Fakat sirke kokusu hemen çıkmayacağı için daha sorunsuz bir yöntem için limon tuzu kullanabilirsiniz. Limon tuzunu su dolu çaydanlığın içine boşaltın. Daha sonra 15-20 dakika kadar suyu kaynatın. Kaynayan limon tuzlu suyu boşalttıktan sonra su ile durulayın.