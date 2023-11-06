1 yemek kaşığı eklemeniz yeterli! Kararmış, yanmış ve kireçlenen çaydanlıkları 10 dakikada ayna gibi yapıyor

💫KAYNAR SUYA 1 YEMEK KAŞIĞI EKLEYEREK AYNA GİBİ YAPIN

Kararmış ve lekeli çaydanlığınızı karbonat, sirke ve limon tuzu ile parlatabilirsiniz. Bunun için bir geniş bir tencereye bir yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı limon tuzunu alın. Üzerine bir miktar sirke ve su ekleyip kaynatın. Daha sonra çaydanlığı bu karışımda birkaç dakika bekletip bir sünger yardımıyla yıkayın. Ayrıca sirkeli karışım çaydanlığın içerisindeki su kireçlerini de temizleyecektir.