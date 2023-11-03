Bu sefer 'yuh' diyeceksiniz! The Simpsons'un 2024 kehanetleri ağızları açık bıraktı! 11 yıl önce bunu da bilmişler

"The Simpsons" dizisi, son yıllarda birçok olayı öngörme konusundaki yeteneğiyle büyük ilgi çekiyor. Dizi, Koronavirüs salgını, kripto paralar, Donald Trump'ın ABD Başkanı olması gibi olayları önceden tahmin etmesiyle tanınıyor. Şimdi ise dizinin yeni kehanetleri gündemde. 1944 yılından günümüze uzanan birçok tahmin, izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. 2024 yılına dair öngörüler de merakla bekleniyor. Peki, The Simpsons dizisinin 2024 kehanetleri neler? İşte şoke eden o tahminler...
"The Simpsons" dizisi Geçmişte birçok olayı öngörme yeteneğiyle tanınıyor. Şimdi ise, "The Simpsons" dizisinin 2024 yılına ve gelecekteki olaylara dair yeni kehanetleri büyük ilgi çekti. İşte The Simpsons dizisinin yeni kehanetleri...
TWİTTER'IN LOGOSUNU DA BİLDİ!
Ünlü çizgi dizi "The Simpsons," geçmişte birçok olayı öngörmesiyle ün kazandı. Son olarak, dizi 11 yıl önce yayınlanan bir bölümünde, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından platformun adı ve logosunun değişeceğini öngördü. 2022'de Elon Musk, Twitter'ı satın aldı ve geçtiğimiz haftalarda platformun logosunu ünlü mavi kuş yerine "X" olarak değiştirdi.
2024 YILINDA OLMASI BEKLENENLER
Dizi ayrıca Disney ve Fox'un birleşmesi, koronavirüs salgını gibi olayları da önceden tahmin etti. ABD ve Çin arasında bir nükleer savaş senaryosunu da gündeme getirdi. Ayrıca The Simpsons'un gelecek kehanetlerine göre şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.