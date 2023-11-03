Bu sefer 'yuh' diyeceksiniz! The Simpsons'un 2024 kehanetleri ağızları açık bıraktı! 11 yıl önce bunu da bilmişler

Ünlü çizgi dizi " The Simpsons ," geçmişte birçok olayı öngörmesiyle ün kazandı. Son olarak, dizi 11 yıl önce yayınlanan bir bölümünde, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından platformun adı ve logosunun değişeceğini öngördü. 2022'de Elon Musk, Twitter'ı satın aldı ve geçtiğimiz haftalarda platformun logosunu ünlü mavi kuş yerine "X" olarak değiştirdi.

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2024 YILINDA OLMASI BEKLENENLER

Dizi ayrıca Disney ve Fox'un birleşmesi, koronavirüs salgını gibi olayları da önceden tahmin etti. ABD ve Çin arasında bir nükleer savaş senaryosunu da gündeme getirdi. Ayrıca The Simpsons'un gelecek kehanetlerine göre şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.