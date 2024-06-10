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Esenler'de pitbull saldırdığı kediyi çocukların gözü önünde parçaladı! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'da ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek Esenler'deki Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dehşet saçtı. Çocukların gözleri önünde meydana gelen olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:24 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:29
Esenler’de pitbull saldırdığı kediyi çocukların gözü önünde parçaladı! Korku dolu anlar kamerada

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Olay Esenler Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dün meydana geldi.

Pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı

İddiaya göre, ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Pitbull kediye ağzına aldı, çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Bir kişi sopa ile köpeğin kafasına vurdu. Ancak çabalar sonuç vermedi. Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



BAŞKA KEDİLERE DE SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı ortaya çıktı.

Parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull yanından geçen bir kediye saldırdı.

Sahibi bir süre bekledikten sonra köpeğe müdahale etti. Kurtulan kedi ağacın dibinde uzun süre kıvranırken, köpek ve sahibi oradan uzaklaştı.

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