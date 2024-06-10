Esenler’de pitbull saldırdığı kediyi çocukların gözü önünde parçaladı! Korku dolu anlar kamerada

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Bir kişi sopa ile köpeğin kafasına vurdu. Ancak çabalar sonuç vermedi. Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.