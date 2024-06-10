Sağlımızla oynuyormuşuz! Karpuzu böyle yiyenler yandı! Uzmanlar bas bas bağırıyor...

ŞEKER HASTALARI DİKKAT!
Uzmanlar, şeker hastalarının karpuzu tek başına tüketmemesi gerektiğini, kan şekerini yükseltebileceğini vurguluyor. Karpuzun yanında ceviz, fındık gibi ek besinlerle tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca karpuzun potasyum kaynağı olması ve idrar söktürücü özelliği nedeniyle böbrek yetmezliği olan hastaların da dikkatli tüketmesi gerektiği ifade ediliyor.
SAĞLIKLI KARPUZ TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER
- Ana öğünlerde tüketin: Et ve sebze yemeklerinin yanında bir dilim karpuz tüketebilirsiniz.
- Ara öğünlerde tercih edin: Gün içinde ara öğün olarak peynirle değil, ceviz ve fındık gibi besinlerle birlikte tüketin.
- Şeker hastaları dikkatli olsun: Şeker hastaları karpuzu tek başına tüketmemelidir.
- Buzdolabında bekletmeyin: Karpuzu oda sıcaklığında tüketerek antioksidan etkisinden daha iyi faydalanabilirsiniz.
Yaz aylarında serinlemek için sıkça tercih edilen karpuzun, sağlığınızı olumsuz etkilememesi için bu uyarıları dikkate alarak tüketmenizde fayda var.