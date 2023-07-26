PGA Akademi kurucuları: Online eğitim, dünya çapında üniversitelere erişim imkânı sundu

Makedonya Balkan Üniversitesi ile Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu, dünya çapında örgün ve online eğitim veren pek çok üniversitenin Türkiye direktörlüğünü yürüten PGA Akademi'nin kurucuları Dr. Harun Acar ile Dr. Murat Gezer, online eğitimin faydaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Geleneksel sınıf ortamından çıkarak dijital platformlara geçmek, hem öğrencilere hem de eğitimcilere çeşitli faydalar sundu. Online eğitim, eğitim süreçlerini dönüştürerek öğrencilerin ve eğitimcilerin deneyimlerini zenginleştirdi" diyen Dr. Harun Acar, online eğitimin en büyük avantajlarının "esneklik" ve "erişilebilirlik" olduğunu söyledi: "Online eğitim, öğrencilere coğrafi sınırlamalar olmaksızın istedikleri zaman ve yerde eğitim alma imkânı sunuyor. Öğrenciler, ders içeriklerine internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz üzerinden erişebiliyor. Bu esneklik, özellikle çalışan profesyoneller, farklı şehirlerde yaşayan öğrenciler veya günlük yaşantılarından dolayı geleneksel eğitim programlarına katılamayanlar için büyük bir avantaj. Ayrıca öğrenciler dersleri tekrar edip, öğrenme deneyimlerini daha etkili bir hale getirebiliyorlar."



ONLINE EĞİTİMDE SEÇENEKLER SINIRSIZ

Dr. Harun Acar, online eğitim platformlarının çeşitli konularda ve uzmanlık alanlarında geniş bir ders seçeneği sunduğunu da belirtti: "Öğrenciler, dünyanın dört bir yanından uzman eğitmenlerin derslerine katılarak kendilerine en uygun programı seçebiliyor. Geleneksel eğitimde belirli bir şehirde veya ülkede bulunma zorunluluğu öğrencilerin eğitim seçeneklerini sınırlayabilirken, online eğitimde sınırsız seçenekler bulunuyor. Bu çeşitlilik sayesinde öğrenciler ilgi alanlarına uygun dersleri tercih edebiliyor, kişisel ve mesleki gelişimlerini istedikleri yönde ilerletebiliyorlar."



KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME DENEYİMİ

PGA Akademi'nin kurucularından Dr. Murat Gezer, online eğitim platformlarının yapay zekâ ve öğrenme analitiği gibi teknolojileri kullanarak öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunduğunu dile getirdi: "Online eğitimde öğrencilerin performansı izleniyor ve ihtiyaçlarına uygun geri bildirimlerle içerikler sağlanıyor. Bu sayede, öğrencilerin zayıf yönleri belirlenerek onların eksikliklerini gidermeleri ve güçlü yönlerini daha da ilerletmeleri destekleniyor. Bireyselleştirilmiş öğrenme, öğrencilerin daha motive olmasına ve öğrenme sürecine daha aktif katılmalarına yardımcı oluyor."



TEKNOLOJİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Online eğitimin öğrencilere dijital teknolojileri kullanma ve teknolojik becerilerini geliştirme fırsatı da sunduğunu ifade eden Dr. Murat Gezer, "Ders içeriklerine ve öğretim materyallerine çevrimiçi platformlar aracılığıyla erişme alışkanlığı, öğrencilerin dijital okuryazarlık seviyelerini artırıyor. Aynı zamanda çevrimiçi etkileşimler ve sanal çalışma grupları, öğrencilerin iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor" dedi.



DAHA DÜŞÜK MALİYETLER

Dr. Gezer, online eğitimin fiziksel sınıflarda yapılan geleneksel eğitimlerin aksine, daha sürdürülebilir bir seçenek olduğunu söyledi: "Ders materyalleri dijital olarak sunulduğundan, kâğıt tüketimi ve çevresel etkiler azalıyor. Aynı zamanda öğrencilerin online eğitimlere katılmak için seyahat etmelerine gerek olmadığından, ulaşım ve barınma maliyetleri de düşüyor. Bu da öğrencilere ve eğitim kurumlarına daha düşük maliyetli bir eğitim alternatifi sunuyor."

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