Hainlere direnirken tanktan düşerek ağır yaralanmıştı! Çetin Yıldız duygularını TAKVİM'e anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde direnirken hainlerin sürdüğü tanktan düşerek ağır yaralanan evli ve 4 çocuk babası gazi Çetin Yıldız (41) destanın 7'nci yıldönümü yaklaşırken duygularını TAKVİM'e anlattı. 9 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören, sol kolunda yüzde 70 felç durumu bulunan Yıldız, "Bırakın 7 yılı, 100 yıl geçse de bu hainlerin yaptıkları ihanet unutulmayacak. Halkına kurşun sıkanlar bu kahraman milletten cevabını aldı. Bunun bir parçası olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Milletimize, devletimize kalkan eli kırarız.





KİMSE BİZİ YIKAMAZ

Biz ölümü göze alıp gittik ama Rabbim bize gaziliği nasip etti. Hainlere karşı her zaman göreve hazırız. Allah göstermesin ama bir daha olsa bu halimle bile bir dakika düşünmem" dedi. Bu toprakların iki haine verilecek kadar kolay kazanılmadığını söyleyen Gazi Yıldız "Bir oldukça, diri oldukça kimse bizi yıkamaz. Bunu başta hainler olmak üzere tüm dünyaya karşı gösterdik. Çıkmış mağdur edebiyatı yapanlar var. Siz şehitlerin yetimlerinin vebalini nasıl vereceksiniz?" diye konuştu.