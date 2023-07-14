Karabük'te korkunç olay! Üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Akşam saatlerinde üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi.
POŞETİN İÇİNDEN BEBEK CESEDİ ÇIKTI
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cesedi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.