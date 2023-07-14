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    • Yaşam
    • 14.07.2023 10:18
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    • 14.07.2023 10:18
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    Karabük'te korkunç olay! Üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu!

    Karabük'te, dün akşam saatlerinde polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. Üst geçide ait merdivenin dibinde poşeti gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    DHA
    Üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu!

    Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Akşam saatlerinde üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi.

    POŞETİN İÇİNDEN BEBEK CESEDİ ÇIKTI
    Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cesedi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
    Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Karabük'te korkunç olay! Üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu!
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