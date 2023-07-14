Karabük'te korkunç olay! Üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu!

POŞETİN İÇİNDEN BEBEK CESEDİ ÇIKTI

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cesedi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.