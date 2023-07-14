15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz

Karşılığında yine silah sesleri geldi. 'Asker de bizim, polis de bizim. Aralarına girelim, siviller olarak dur diyelim' dedim. Bu kana engel olmak istedim. Askerlere doğru yürürken kulağımda inanılmaz bir çınlama hissettim. Baktım, sol kolum yok. Bir süre yürüdüm, sağ elimin ortasının delik olduğunu fark ettim.