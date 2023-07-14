15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. İki gazi darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bi araya geldi. İki gazi darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluştu. Gazi Üzeyir Civan ve gazi Musa İlhan, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlık sırasında biri kolunu kaybetti, diğeri ise kalbimin milimetre yanına denk gelen kurşunla birlikte yaşar hale geldi. O anları anlatan gazilerden Musa İlhan, "G3 mermisi kolumu parçalamıştı. Sol kolum kesildi. Sağ elim ise ameliyatla iyileşti. Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz." dedi.
14.07.2023 09:57 - Son Güncelleme: 14.07.2023 09:57
O hain darbe gecesinde, Gazi Üzeyir Civan ve gazi Musa İlhan, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlık sırasında biri kolunu kaybetti, diğeri ise kalbimin milimetre yanına denk gelen kurşunla birlikte yaşar hale geldi. İki gazi o anları gözleri dolarak anlattı.
Karşılığında yine silah sesleri geldi. 'Asker de bizim, polis de bizim. Aralarına girelim, siviller olarak dur diyelim' dedim. Bu kana engel olmak istedim. Askerlere doğru yürürken kulağımda inanılmaz bir çınlama hissettim. Baktım, sol kolum yok. Bir süre yürüdüm, sağ elimin ortasının delik olduğunu fark ettim.