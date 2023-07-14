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Haberler Yaşam 15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz

15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. İki gazi darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bi araya geldi. İki gazi darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluştu. Gazi Üzeyir Civan ve gazi Musa İlhan, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlık sırasında biri kolunu kaybetti, diğeri ise kalbimin milimetre yanına denk gelen kurşunla birlikte yaşar hale geldi. O anları anlatan gazilerden Musa İlhan, "G3 mermisi kolumu parçalamıştı. Sol kolum kesildi. Sağ elim ise ameliyatla iyileşti. Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz." dedi.

14.07.2023 09:57 - Son Güncelleme: 14.07.2023 09:57
15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Acısı kalbimde gururu yüreğimde

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti.

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15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Acısı kalbimde gururu yüreğimde

O hain darbe gecesinde, Gazi Üzeyir Civan ve gazi Musa İlhan, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlık sırasında biri kolunu kaybetti, diğeri ise kalbimin milimetre yanına denk gelen kurşunla birlikte yaşar hale geldi. İki gazi o anları gözleri dolarak anlattı.

15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Acısı kalbimde gururu yüreğimde

TUZLA ORHANLI GİŞELERİNDE GAZİ OLAN ÜZEYİR CİVAN:
Eşim ve birkaç akrabamla yola çıktık. Amacımız Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmekti. Gişelerde indim, yaya devam etti. Oradaki vatandaşlarımızla birlikte, 'asker polis kardeştir' sloganları attık.

15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Acısı kalbimde gururu yüreğimde

Karşılığında yine silah sesleri geldi. 'Asker de bizim, polis de bizim. Aralarına girelim, siviller olarak dur diyelim' dedim. Bu kana engel olmak istedim. Askerlere doğru yürürken kulağımda inanılmaz bir çınlama hissettim. Baktım, sol kolum yok. Bir süre yürüdüm, sağ elimin ortasının delik olduğunu fark ettim.

15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı! Acısı kalbimde gururu yüreğimde

Çimlere yığıldım kaldım. Hastaneye gittik, kolumu kurtaramadık. G3 mermisi kolumu parçalamıştı. Sol kolum kesildi. Sağ elim ise ameliyatla iyileşti. Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz.

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