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    • Yaşam
    • 14.07.2023 12:09
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    • 14.07.2023 12:09
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    Sinop’ta sırlarla dolu olay! Karı-koca önce öldürüldü, sonrasında ise evleri yakıldı

    Sinop'ta gece saatlerinde korkunç bir olay kaydedildi. Hayrı Danacı ve eşi Fatma Danacı, Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'ndeki evlerinde bir şahıs tarafından katledildi. Katliamın ardından çiftin evlerinin yakıldığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri sır dolu olayla ilgili inceleme başlattı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı

    Sinop'un Dikmen ilçesinde yaşayan Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, evlerinde ölü olarak bulundu.

    ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜLER SONRA EVLERİ YAKILDI

    Edinilen bilgiye göre, olay gece 02.30 saatlerinde Sinop'un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, bilinmeyen bir şahıs tarafından katledilerek öldürüldü. Sonrasında ise çiftin evinin yakıldığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri 04.00 saatlerinde giderek yangına müdahale etti.Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Sinop’ta sırlarla dolu olay! Karı-koca önce öldürüldü, sonrasında ise evleri yakıldı
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