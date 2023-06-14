Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer: Saç ekiminde olağanüstü sonuçlar çıkartıyoruz

Günümüzde saç dökülmesini durdurmayı hedefleyen cerrahi ve cerrahi olmayan pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Saç dökülmesi karşıtı ilaçlar, şampuanlar, kremler ve yağlar.. Hatta daha fazlası. Ancak alternatif yöntemlerden sınırları zorlayan seçeneklerden hiç biri saç ekimi metodları kadar etkili bir tedavi yöntemi sunmazlar. Lygos Clinic, olarak saç dökülmesi sorunlarınıza kökten ve kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Kliniğimizde bulunan profesyonel ekibimiz sayesinde saç ekimi hizmetini uygun fiyatlı ve üstün hizmet anlayışı ile gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan İstanbul'da yer alan kliniğimizde kişiye özel verdiğimiz saç ekimi hizmeti sayesinde yepyeni bir saç çizgisine sahip olabilirsiniz. Klinik politikalarımızda az sayıda müşteri ve kişiye özel hizmet politikasını izlemekteyiz. Kişiye özel gerçekleştirilen hizmetlerimiz sayesinde süreç sonrası sorunlarınızla birebir ilgilenen ekibimiz sizlere eşlik etmektedir. Bu sayede ekim sürecini rahatlıkla geçirebilirsiniz.

Saç ekim işleminin maliyeti ne kadardır?

Saç ekim fiyatları, kliniğin mevcut konumuna, kalitesine, hastanın saç açıklığı oranına, kullanılan ekim metoduna ve işlem sırasında kullanılan greft sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Türkiye'de ise saç ekim maliyetleri hizmet paketlerine göre belirlenmektedir. Kliniğimizde sunulan saç ekim hizmetlerinde ulaşım, konaklama ve saç ekim işlemi maliyetleri beraber değerlendirilmektedir.

Yurtdışındaki saç ekimi işlemlerinin aksine Lygos Clinic saç ekim kliniğimizde ekim hizmetini paket halinde alabilirsiniz. Bu anlamda konaklama ve ulaşım gibi detayları düşünmeksizin süreci atlatabilirsiniz. Lygos Clinic'te alacağınız saç ekiminde size sunulan paketin içeriği şu şekildedir:

⦁ Saç ekimi mikro cerrahi işlemi,

⦁ Otelden kliniğe, klinikten otele ulaşım,

⦁ Uçaktan indiğiniz ilk gün havaalanında karşılama,

⦁ Otelden kliniğe, klinikten otele ulaşım hizmeti,

⦁ 5 yıldızlı otellerde konaklama fırsatı,

⦁ Saç ekim sonrası online danışmanlık,

⦁ İngilizce tercüman,

Lygos Clinic'te alacağınız saç ekimi hizmeti ile sürecin tamamıyla ilgilenen bir ekiple beraber süreci etkili ve kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz.

Saç ekimimde hangi metodlar kullanılıyor?

Lygos Clinic olarak hastalarımıza Safir FUE (Folicular Unit Extraction) ile DHI (Direct Hair Implantation) tekniklerini uygulamaktayız. Her iki yöntemde de hastalarımıza lokal anestezi verilerek işlem yapılacak yerin uyuşturulması ve acının dindirilmesi sağlanır.

Saç ekiminde kullanılan metodlar doktorlar tarafından geliştirilen en son tıbbı gelişmelerle geliştirilen yöntemlerdir. Saç ekiminde sıklıkla kullanılan Safir FUE ve DHI metodları ile yoğun ve doğal bir saç çizgisine sahip olabilirsiniz. Kliniğimizde aynı zamanda mikro FUE metodu ile sakal ekimi işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Saç ekim işlemi yaklaşık olarak 7 saat sürmektedir. Saç ekimi vücudunuzda herhangi bir kesi ve yara izi bırakmadan, dikiş izi olmaksızın gerçekleştirilen bir işlemdir. Sonuç olarak kullanılan her iki ekim yöntemiyle derin kesi izleri olmaksızın sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.



Safir FUE Metodu

Safir FUE saç ekim metodu doğal saçlara sahip olmanızı sağlayan saç ekimi metodlarından biridir. Bu yöntemde Safir uçlu kalemler kullanılarak saç ekimi yapılmaktadır. Safir, doğada yer alan değerli taşlardan biridir. Safir uçların ince, kafa

derisiyle uyumlu ve doğal yapısı sayesinde saç ekiminde gerçekleşen komplikasyonlar en aza indirgenmiş olur.

Geçmişte metal uçlarla gerçekleştirilen FUE metodunda hastaların kafa derisinde daha fazla kanama ve komplikasyon oluşma riski vardı. Ancak Safir uçların kullanıldığı FUE saç ekim metodunda safir uçlu kalemler saç derisiyle oldukça uyumlu ve doğaldır. Safir FUE işlemi yapılırken kanal işlemi uygulanır DHI metodunda ise kanal açma işlemi yapılmamaktadır.

DHI Metodu

DHI saç ekim metodu direkt saç ekim metodu olarak isimlendirilir. Bu yöntem ile donör bölgeden 2li, 3lü, 4lü, 5li, 6lı olarak çıkartılan saç kökleri kanal açma işlemi uygulanmaksızın hastanın ön saç bölgesine ekilmektedir. Choi Pen isimli kalemlerle yapılan DHI işlemi sık ekim yapılmasına imkan sağlar. Ayrıca kanal açma işlemi yapılmadığı ve kesi derinliği daha az olacağından kanama riski daha azdır. Kanama riskinin az olması sebebiyle yaraların iyileşme süresi daha kısa sürer.

Lygos Clinic'te Sedasyonlu Saç Ekimi

Klasik anestezi yönteminden farklı olarak gerçekleştirilen sedasyonlu saç ekim işlemi son zamanlarda oldukça popüler bir yöntem haline gelmiştir. İğne ve acı korkusu sebebiyle saç ekimi yaptırmaktan çekinen hastalar için sedasyonlu saç ekimi oldukça uygun bir seçenektir. Sedasyonlu saç ekimi, anestezi öncesinde hastanın koluna sedatif ilaçların verilmesiyle gerçekleştirilir. Hasta sedatif ilaçlar verildikten sonra bir süre uykulu bir hale bürünür. Bu sırada hasta için yapılması gerekli olan anestezi işlemi gerçekleştirilir. Daha sonrasında ise saç ekim işlemine devam edilir.

Sedasyonlu saç ekimi sayesinde acı ve ağrı olmaksızın saç ekimi yaptırabilirsiniz. Lygos Clinic olarak saç ekim kliniğimizde çoğu kliniğin aksine sedasyonlu saç ekimi işlemini uygulamaktayız. Acı eşiği düşük olan, iğne ve ve ağrı korkusuyla saç ekiminden kaçınan hastalar için bu yöntem oldukça avantajlıdır.

Uygun Fiyata Kaliteli Hizmet

Avrupa ve Amerika kıtasındaki birçok ülkede saç ekimi prosedürü gerçekleştirilse de bu işlemler yüksek fiyatlar sebebiyle çoğu insanın ulaşamayacağı bir seviyededir. Ayrıca konaklama ve ulaşım imkanlarının hizmet paketine dahil olmaması saç ekim maliyetlerini daha da arttırmaktadır. İstanbul'da bulunan saç ekim kliniğimiz Lygos Clinic'te saç ekim maliyetleri paket fiyatlar halinde sunulur.

Saç ekim işlemlerinden sonra ise bakım sonrası işlemleriniz gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ekim sonrası karşılaşabileceğiniz her türlü komplikasyona karşı tecrübeli ekibimiz desteklerini sunmaktadır. Saç ekimi sonrasında yaklaşık 2-3 ay içerisinde ekilen greftler çıkmakta ve saçlar uzamaktadır. Bu süreçte atlatılması gereken en önemli aşamalardan biri saç ekimi işleminden sonra doğal olarak gerçekleşen "şok dökülme" sürecidir. Şok dökülme, saç ekimi sonrası saç derisinin yeni ekilen saçlara karşı gösterdiği geçici bir travma tepkisidir. Şok dökülme saç ekimi sonrasında gerçekleşen ve yaklaşık 2 hafta devam eden bir süreçtir. Şok dökülme sonrasında ise ekilen saçlar zamanla çıkmaya ve uzamaya başlarlar.

Saç Ekimi Sonuçları

Saç ekimi sonuçları öncesi ve sonrası ile birlikte 1 yıl içerisinde tamamlanan bir süreçtir. Bu süreçte hastaların dikkat etmeleri gereken birçok nokta vardır. Doktorunuzun sizin için önerdiği şampuan ve kremleri kullanmak, ekimin ilk aylarında güneş altında durmamak, ağır fiziksel aktiviteleri bir süre yapmamak gibi kaçınmanız gereken birçok şey vardır. Tüm bu süreçleri atlattıktan sonra ise kalıcı, uzun ömürlü ve dolgun görünen saçlara sahip olursunuz. Saç ekimi sonuçları için Lygos Clinic sitesinde bulunan "saç ekimi before & after" fotoğraflarına ulaşabilir ve binlerce başarılı saç ekim sonucuna şahit olabilirsiniz.

"İlandır"