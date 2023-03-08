Kalyon Holding’den depremzedelere üniversite kursu ve atölye

Kalyon Holding, İslâhiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği 'U/Mutluluk Programı' ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor.
Bölge halkının hayata yeniden hızlı bir şekilde tutunmasını amaçlayan Kalyon Holding; psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması yönünde kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenliyor.
10 GÜNDE HAZIRLANDI!
Kalyon Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Kalyon Konteyner Kent'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde düzenlediği programlara başladı.
Kalyon Holding ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Mutluluk Çadırı, Üreterek İyileşiyorum Programı ve Eğitimi Destekleme Kursları'yla aileler yeniden hayata bağlanması; psikolojik travmaların aşılması, bölge halkının iş gücüne katılımı ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmelerini amaçlıyor.