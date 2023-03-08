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    • Yaşam
    • 08.03.2023 10:05
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    • 08.03.2023 10:08
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    Kalyon Holding’den depremzedelere üniversite kursu ve atölye

    Kalyon Holding, Gaziantep'te kurduğu konteyner kentlerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde depremzedeler için eğitim programları hazırladı. Eğitimler arasında psikoloji sohbetleri, çeşitli üretim atölyeleri ve merkezi sınavlara hazırlık kursları var.

    takvim.com.tr
    Depremzedelere üniversite kursu ve atölye

    Kalyon Holding, İslâhiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği 'U/Mutluluk Programı' ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor.

    Bölge halkının hayata yeniden hızlı bir şekilde tutunmasını amaçlayan Kalyon Holding; psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması yönünde kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenliyor.

    10 GÜNDE HAZIRLANDI!
    Kalyon Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Kalyon Konteyner Kent'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde düzenlediği programlara başladı.

    Kalyon Holding ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Mutluluk Çadırı, Üreterek İyileşiyorum Programı ve Eğitimi Destekleme Kursları'yla aileler yeniden hayata bağlanması; psikolojik travmaların aşılması, bölge halkının iş gücüne katılımı ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmelerini amaçlıyor.

        ÖZEL PROGRAMLAR DEVREDE
        Kalyon Holding'in HKÜ organizasyonda konteyner kentte kurduğu Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, 6 Mart Pazartesi günü itibarıyla başladı.

        Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek 'Psikoloji Konuşmaları' takvimi de yayımlandı.

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki klinik psikologlar ve doktorların gerçekleştireceği konuşmalar ve sohbetler ile depremden etkilenen çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor.

            ÜRETEREK İYİLEŞECEKLER
            Etkinlikler kapsamında 'Üreterek İyileşiyorum' konsepti altında atölyeler ve eğitimler düzenleyecek olan HKÜ, 10 Mart Cuma gününe kadar "Kooperatifçilik Hakkında Genel Bilgiler", "Konserve Yapım Atölyesi", "Marka ve Pazarlama", "Sıfır Atık Bağlamında El İşi Atölyesi" ve "İletişim Becerileri" derslerini gerçekleştirecek.

            Ders programının sonunda katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek.

            LGS VE YKS HAZIRLIKLARI
            Kalyon Konteyner Kent'te kalan öğrenciler için Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından LGS ve YKS kursları da verilmeye başlandı.

                Sınavlara hazırlanan 8'inci sınıf (LGS) ve 12'nci sınıf (YKS) öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil branşlarında eğitimler verilirken, konteyner kentte Salı ve Perşembe günleri İngilizce, Çarşamba günü matematik, geometri ve fen bilimleri, Cumartesi ve Pazar günleri ise Türkçe, matematik ve geometri eğitimleri verilecek.

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