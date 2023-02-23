Kalyon Holding deprem bölgesi için seferber oldu! Gaziantep'te dev konteyner kent: Zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle geleceğiz

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu.
Deoremin ardından Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmak için kolları sıvadı.
Bu bağlamda deprem bölgesinde bir yanda saha çalışmaları devam ediyor, diğer yanda ise depremzedeler için yeni barınma merkezleri kuruluyor.
Depremde ağır yara alan 2 ayrı nokta, Nurdağı ve İslahiye'ye binlerce ailenin yaşayabileceği konteyner kentler oluşturuldu.
Kalyon Holding İslahiye'de dev bir konteyner kent kurdu.
"ALLAH DEVLETTEN MİLLETTEN RAZI OLSUN"
atv Haber'e konuşan bir vatandaş, "Devletten de milletten de Allah razı olsun. Her şey veriliyor zaten. Konteyner de verildi." dedi.