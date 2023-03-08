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    • Yaşam
    • 08.03.2023 08:16
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    • 08.03.2023 08:21
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    Mesai yolculuğu başlayanlar dikkat: M5 Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yapılamıyor

    Son dakika haberi... M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

    AJANSLAR
    Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yapılamıyor

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    BAZI HATLARDA SEFERLER YAPILMAYACAK
    Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

    Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Yaşam Mesai yolculuğu başlayanlar dikkat: M5 Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yapılamıyor
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