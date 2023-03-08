Seçimler için merakla bekleniyordu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Depremzedeler adres işlemlerini nasıl yapacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzede vatandaşların adres işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

E DEVLET VE NÜFUSMATİKLER ÜZERİNDEN YAPILACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.