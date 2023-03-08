Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.03.2023 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2023 11:03
    ABONE OL

    Seçimler için merakla bekleniyordu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Depremzedeler adres işlemlerini nasıl yapacak?

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzede vatandaşların adres işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Depremzedeler adres işlemlerini nasıl yapacak?

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzede vatandaşların adres işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

    E DEVLET VE NÜFUSMATİKLER ÜZERİNDEN YAPILACAK
    Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
    "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

    "KARAVAN, ÇADIR, PREFABRİK..."

    Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen "karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler"e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gladyo kraliçesinin sonu
    Haberler Yaşam Seçimler için merakla bekleniyordu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Depremzedeler adres işlemlerini nasıl yapacak?
        SON DAKİKA