Halil Falyalı suikastinde Mehmet Ali Ağca savunması! Mahkemeden flaş karar

KKTC'de iş adamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı, Mehmet Ali Ağca'nın Papa suikastinde Türkiye'de yargılanamadığı örneğini vererek, müvekkili yönünden yargılamanın durması ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, delil durumu nedeniyle bu talebi reddetti.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında olduğu tutuklu 5 sanık cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Metin Süs ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, KKTC adli makamlarından cinayete ilişkin istenen belgelerin 12 klasör ve 1 TB harddisk olarak mahkeme dosyasına gönderildiğini belirtti.
Mustafa Söylemez'in avukatı Alpay Fırat, Falyalı cinayetinin Türkiye sınırları dışında, başka bir devlette işlendiğini, mahkemenin öncelikle yargılamayı cinayetin işlendiği KKTC yasalarına göre mi, Türk hukukuna göre mi yapacağına karar vermesi gerektiğini belirtti. Avukat Fırat, gönderilen belgelerin Türk hukuk sisteminde delil değeri taşımayacağını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.