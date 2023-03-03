Halil Falyalı suikastinde Mehmet Ali Ağca savunması! Mahkemeden flaş karar

AVUKATTAN AĞCA ÖRNEĞİ

Kıbrıs'tan gönderilen 12 klasör belgenin Türk hukukuna göre delil niteliği taşımadığını ifade eden Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan ise, "Kıbrıs'ta müvekkilim hakkında açılmış bir dava yok. Kıbrıs'ta hazırlanan ithamnamenin hiçbir yerinde Mehmet Faysal Söylemez'in ismi yok. Mehmet Faysal Söylemez'in adı Kıbrıs'ta ithamnamede geçmiyorsa, Türkiye'de nasıl yargılama yapabilirsiniz? Derhal müvekkilim yönünden yargılamanın durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum. Müvekkilim ve diğer sanıklar Türk vatandaşı. Adalet Bakanlığı'na yurt dışında işlenen suç nedeniyle hangi ülkenin hukuku kapsamında yargılama yapılması gerektiği sorulsun. İtalya, Papa suikasti nedeniyle Mehmet Ali Ağca hakkında Türkiye'de yargılama yapılması için izin vermemişti. Bu nedenle Ağca, Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde Papa suikasti suçundan yargılanamadı. Müvekkilime de aynı hukuk uygulansın. Ağca'ya bu uygulanıyorsa Söylemezler'e neden uygulanmıyor? Müvekkilim 13 aydır tutukludur. Örgüt suçundan ceza verilse dahi ki biz bunu da kabul etmiyoruz ama bu suçtan ceza verilse dahi infazını tamamlamıştır. Tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.