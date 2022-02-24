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Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ve KKTC'nin günlerdir konuştuğu Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Falyalı suikastının tetikçileri verdikleri ifadede cinayet planının aylar öncesinde yapıldığını söyledi. Zanlıların baz sinyalleri ise Şişli'deki Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakın mesafelerde tespit edildi.

24.02.2022 08:43 - Son Güncelleme: 24.02.2022 08:43
Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış

KKTC'de gerçekleştirilen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bilinmeyenler ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış

Tetikçi Mustafa Söylemez, diğer tetikçi Ömer Tunç ve Söylemez'i olay yerine götüren şoför Veysel Sare ve gözcülük yapan Musa Çiçek'in ifadelerine göre, aylar öncesinden eylem planlanıp suikast uygulamaya sokuldu.

Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış

Mehmet Faysal Söylemez'in ise Abdurrahim Çelik, Ömer Tunç, Cengiz Şener, Musa Çiçek, Yusuf Çiçek, Veysel Sare, Cemil Önal ile çok yakın mesafede ve ortak bazda sinyal bilgileri bulundu.

Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış

Bazların çoğu Şişli'de bulunan Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakın mesafelerde tespit edildi. Bu tespitler üzerine emniyet birimleri, suikastın Söylemezler Hukuk Bürosu'nda planlandığı ihtimali üzerinde durmaya başladı.

Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış

SAHTE SÜRÜCÜ BELGELERİ ŞENER'DEN
Cengiz Şener'in ise, KKTC'de tutuklu bulunan Veysel Sare'yi Kıbrıs'a gönderen, sahte sürücü belgesi temin eden ve kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmesini sağlayan kişi olduğu ortaya çıkarıldı.

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