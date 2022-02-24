Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış
Son dakika haberleri... Türkiye'nin ve KKTC'nin günlerdir konuştuğu Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Falyalı suikastının tetikçileri verdikleri ifadede cinayet planının aylar öncesinde yapıldığını söyledi. Zanlıların baz sinyalleri ise Şişli'deki Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakın mesafelerde tespit edildi.
24.02.2022 08:43 - Son Güncelleme: 24.02.2022 08:43
KKTC'de gerçekleştirilen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bilinmeyenler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bazların çoğu Şişli'de bulunan Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakın mesafelerde tespit edildi. Bu tespitler üzerine emniyet birimleri, suikastın Söylemezler Hukuk Bürosu'nda planlandığı ihtimali üzerinde durmaya başladı.
SAHTE SÜRÜCÜ BELGELERİ ŞENER'DEN
Cengiz Şener'in ise, KKTC'de tutuklu bulunan Veysel Sare'yi Kıbrıs'a gönderen, sahte sürücü belgesi temin eden ve kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmesini sağlayan kişi olduğu ortaya çıkarıldı.