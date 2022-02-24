Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış

Tetikçi Mustafa Söylemez, diğer tetikçi Ömer Tunç ve Söylemez'i olay yerine götüren şoför Veysel Sare ve gözcülük yapan Musa Çiçek'in ifadelerine göre, aylar öncesinden eylem planlanıp suikast uygulamaya sokuldu.