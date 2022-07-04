Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni gelişme! Cinayet nasıl planlandı? İşte Söylemez Kardeşler için istenen ceza
Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. KKTC'de uzun namlulu silahlarla şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında tetikçi Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 6 şüpheli için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Falyalı suikastı İddianamesinde cinayet planının ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında planlandığı ancak Falyalı'nın Kıbrıs'ta tutuklanması üzerine cinayet planının aylar sonra işleme konulduğuna dikkat çekildi. İşte detaylar...
Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. KKTC'de uzun namlulu silahlarla şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında tetikçi Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 6 şüpheli için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
HALİL FALYALI SUİKASTINDA CEZA YAĞDI
Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" 5 yıldan 12 yıla kadar, Metin Süs, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız'ın da ayrıca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları istendi.
SUİKAST İÇİN İLK TARİH EYLÜL'DÜ
Bilindiği üzere soruşturma aşamasında alınan ifadelerde, cinayetin ilk olarak Eylül 2021 tarihinde işlenmesi planlandığı gün yüzüne çıkmıştı. Cinayette gözcülük yapan Musa Çiçek ifadesinde, Söylemez'le birlikte Eylül 2021'de ilk olarak Kıbrıs'a gittiklerini ancak Söylemez'in kendisine, "Geri dönüyoruz, ekip dağıldı, ekti beni şerefsizler' dediği, İstanbul'a geri döndüklerinde ise Falyalı için, 'Kendini tutuklatmış ş...' dediğini söylemişti.
'6 AYLIK CİNAYET PLANI AŞAMA AŞAMA UYGULAMAYA KONULDU'
İddianamede bu anlatımlara yer verilerek, "Eylem, 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ise de, eldeki tüm somut tespitlere göre aslında aylar öncesinden planlanmış. İlk denemede gerçekleştirilememiş, buna rağmen Halil Falyalı ısrarla takip edilerek cezaevinden çıkmasından sonra yeni bir plan uygulamaya konmuş. Cinayet 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilmiştir" denildi.
Şüphelilerin aylar öncesinden eylemin gerçekleştirmesi yönünde karar aldıkları, buna ilişkin plan yapıldığı ve bu planın yaklaşık 6 ay gibi bir sürede aşama aşama uygulamaya konduğu vurgulandı.