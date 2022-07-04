Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni gelişme! Cinayet nasıl planlandı? İşte Söylemez Kardeşler için istenen ceza

'6 AYLIK CİNAYET PLANI AŞAMA AŞAMA UYGULAMAYA KONULDU'

İddianamede bu anlatımlara yer verilerek, "Eylem, 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ise de, eldeki tüm somut tespitlere göre aslında aylar öncesinden planlanmış. İlk denemede gerçekleştirilememiş, buna rağmen Halil Falyalı ısrarla takip edilerek cezaevinden çıkmasından sonra yeni bir plan uygulamaya konmuş. Cinayet 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Şüphelilerin aylar öncesinden eylemin gerçekleştirmesi yönünde karar aldıkları, buna ilişkin plan yapıldığı ve bu planın yaklaşık 6 ay gibi bir sürede aşama aşama uygulamaya konduğu vurgulandı.