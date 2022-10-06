Türkiye ve KKTC gündemine bomba gibi düşen Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Söylemez Kardeşler’den şaşırtan ifade

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ender Yıldız ve Cengiz Şener de salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Metin Süs ise duruşmaya katılmadı. Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'yı ise Avukatı temsil etti.

"HAYATIMDA KIBRIS'A GİTMEDİM"

İlk savunmayı Mehmet Faysal Söylemez yaptı. Söylemez, "Hayatımda Kıbrıs'a gitmedim. Sanıklardan sadece Mustafa'yı kardeşim olması dolayısıyla tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mağdur edildim. Tahliyemi ve beraatini talep ederim" dedi.