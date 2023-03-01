Asrın felaketinde Osmaniye’nin Sumbas İlçesi’nde tek bir yapı yıkılmadı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te adeta kıyameti yaşadı. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ili yıktı. Saniyeler, dakikalar ilerledikçe yıkılan binaların yerini gözyaşları aldı. Devlet-millet ele ele verip yaraları sarmaya başladı. İşte bu acı tablonun içinde ortaya çıkan ilçe, bir kez daha sağlam yapının önemini hatırlattı. O ilçe depremin yıktığı Osmaniye'nin ilçesi Sumbat'tı. Kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta olan Sumbas, 6 Şubat'ta meydana depremleri can ve mal kaybı yaşanmadan atlattı. Çünkü ilçe genelinde çok katlı bina yol denecek kadar azdı. Olan da en fazla 4 katlıydı. Hal böyle olunca ilçe depremden sonra çok göç aldı. 13 bin'lik nüfusu 2 katına çıktı. Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, herkese ders olacak şu açıklamaları yaptı:
İlçede 35 iş yeri, 26 kamu binası ve 690 hane var. Büyük şehirlerimizden, çok katlı binalarda olan vatandaşlar kırsala, bizim gibi küçük yerlere akın ettiler. Depremzede vatandaşlarımızla nüfusumuz ikiye katlandı. Hatta ilk zamanlar 3'e dahi katlamıştı. Vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu felaketi de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız inşallah." Bu arada ilçe sakini Ali Kurt, evinin tek katlı müstakil olduğunu, bu nedenle zarar görmediğini söyledi. Kurt, "Can ve mal kaybımız olmadı. Evime gelen yetkililer inceleme yaptı ve hasarsız olduğunu tescil etti" dedi.
NOTLAR...
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından bir hastane için daha tahliye kararı alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kağıthane Devlet Hastanesi Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir" açıklaması yaptı.
Malatya'da önceki gün 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Dün, 29 yaşındaki Bedih Kış'ın da hayatını kaybettiği belirlendi. Can kaybı 2'ye yükseldi.
Osmaniye Kadirli, dün 15.42'de 4.1 şiddetinde depremde sallandı! Herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmadı.