Asrın seferberliği: İstanbul'da yurtlar depremzedeler için boşaltılmaya başlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın çifte depremlerinde, binlerce bina yıkılırkeninlerce binlarca vatandaş ise evsiz kaldı. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedekiler de tahliye edilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini, depremzedelerin ise KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından yurtlarda kalan öğrenciler özel eşyalarını almak üzere kaldıkları yurtlara gelmeye başladı.
ÖĞRENCİLER ÖZEL EŞYALARINI ALMAK İÇİN YURTLARINI BOŞALTMAYA BAŞLADI