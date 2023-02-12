Asrın seferberliği: İstanbul'da yurtlar depremzedeler için boşaltılmaya başlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın çifte depremlerinde, binlerce bina yıkılırkeninlerce binlarca vatandaş ise evsiz kaldı. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedekiler de tahliye edilmeye başlandı.