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    • Yaşam
    • 12.02.2023 10:44
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    • 12.02.2023 10:44
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    Asrın seferberliği: İstanbul'da yurtlar depremzedeler için boşaltılmaya başlandı

    Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına depremzedelerin yerleştirileceği açıklandı. Bunun üzerine öğrenciler, eşyalarını toplamak için kaldıkları yurtlarına geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    KYK’lar depremzedeler için boşaltılmaya başladı!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın çifte depremlerinde, binlerce bina yıkılırkeninlerce binlarca vatandaş ise evsiz kaldı. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedekiler de tahliye edilmeye başlandı.


    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini, depremzedelerin ise KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından yurtlarda kalan öğrenciler özel eşyalarını almak üzere kaldıkları yurtlara gelmeye başladı.

    ÖĞRENCİLER ÖZEL EŞYALARINI ALMAK İÇİN YURTLARINI BOŞALTMAYA BAŞLADI
        Provokasyonun merkez üssü Halk TV
        Haberler Yaşam Asrın seferberliği: İstanbul'da yurtlar depremzedeler için boşaltılmaya başlandı
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